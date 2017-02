Superligaspiller taler ud: Har gamblet kæmpe beløb væk

Patrick Da Silva spillede tidligere i Brøndby. Foto: Keld Navntoft / Scanpix

Patrick Da Silva fortæller i et interview om problemer med ludomani.

I et interview med TV3 Sport, som bliver sendt på søndag, fortæller superligaspilleren 22-årige Patrick Da Silva, at han har haft store problemer med gambling og vurderer, at han i løbet af tre år har spillet omkring 800.000 kroner op.

Pengene er spillet op på blandt andet fodbold-, basket- og ishockeykampe.

- Jeg var meget alene omkring det. I starten var det sammen med nogen, men efterhånden som det eskalerede mere og mere, så blev det også mere og mere hemmeligt for mig, fordi jeg godt kunne føle, det var et problem, fortæller Patrick Da Silva til TV3 Sport og slår fast, at det har været flovt for ham:

- Det var det helt sikkert. Det var et kæmpe tabu. Det var ikke noget, folk ville snakke om eller stå frem med. Og det har jeg heller ikke villet. Jeg kunne ikke stoppe, selvom jeg prøvede at sige til mig selv, at nu lader jeg være i dag. Man blev nødt til det, man havde en trang til det.

Backen, som nu spiller i FC Nordsjælland, åbner dermed igen op for snakken om ludomani i dansk fodbold, hvor blandt andre Jimmy Nielsen og David Nielsen tidligere har stået frem i en af de største sager nogensinde i dansk sport.

Han beskriver, hvordan fodbold kun har fyldt en femtedel af hverdagen, mens gambling har fyldt de sidste 80 procent.

Samtidig forklarer han, at problemet startede, da han var 18 år. Patrick Da Silva står noteret for 46 Superliga-kampe.