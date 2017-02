Tofts karakterbog: FCK's måske bedste stopperpar nogensinde viste klasse

Mathias 'Zanka' Jørgensen var blandt de bedste på FCK's mandskab. Foto: Jens Nørgaard Larsen / Scanpix

Flemming Toft giver de højeste karakterer til FC Københavns midtstoppere, som han påpeger måske er det bedste makkerpar i klubbens historie.

FC København spillede sig torsdag aften videre til ottendelsfinalerne efter et samlet 2-1 resultat mod Ludgorets.

Tofts karakterskala 6 - HØJ KLASSE 5 - KLASSE 4 - OVER MIDDEL 3 - MIDDEL 2 - UNDER MIDDEL 1 - IKKE SÅ GODT 0 - DUMPET

En af årsagerne til, at det lykkedes at gå videre, skyldes et solidt midterforsvar med Mathias 'Zanka' Jørgensen og Erik Johansson, som også er dem, der scorer de højeste karakterer af TV 2 SPORT fodboldkommentator Flemming Toft.

I ottendelsfinalen kan FC København risikere at trække modstandere som Manchester United og AS Roma.

Men de kan også trække lettere modstandere i form af Club Brügge og Ajax.

Se alle karaktererne fra torsdagens kamp her: