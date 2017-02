Schmeichel afviser at stå bag fyring af Ranieri

Leicester Citys Kasper Schmeichel Foto: Matthew Childs / Scanpix Denmark

Kasper Schmeichel afviser, at han eller andre af Leicester-spillerne fik Claudio Ranieri fyret som manager.

Leicesters fyring af mestertræneren Claudio Ranieri har skabt meget debat, især efter at engelske medier har skrevet, at flere af spillerne har været med til at få manageren afsat.

Kasper Schmeichel, som også har været nævnt i den sammenhæng, afviser, at han eller andre af spillerne har haft noget med Ranieris fyring at gøre.

- Det er overhovedet ikke sandt. Vi er spillere, og vi kan kun påvirke spillet på banen, og det har vi ikke gjort.

- Hvad der sker over vores hoveder på ledelsesniveau er helt ude af vores kontrol, siger Schmeichel i et interview til BBC Sport.

Leicester-målmanden har læst rygterne om møder mellem utilfredse spillere og klubbens ejere, men det er ifølge danskeren ikke sandt.

- Der har ikke været nogle møder mellem spillerne og ejerne. Alle de rygter om møder ved jeg ikke, hvor stammer fra. Vores ejere er godt inde i sagerne.

- I min tid i klubben har ejerne været til næsten alle kampe, og de kommer til træningsanlægget og snakker med alle spillerne jævnligt, siger Schmeichel.

Det er ikke det samme, som at spillerne har holdt deciderede møder med ejerne, påpeger Schmeichel.

- Det kan man ikke kalde møder. Vi snakker med ejerne om alle mulige emner. Om vejret, banen og alt muligt andet.

- Man skal huske på, at ejerne er succesfulde forretningsfolk, og de har været med til bringe klubben fra bunden af Championship til toppen af Premier League.

- De lader sig ikke påvirke af nogen spillere. Vi skal spille fodbold og præstere på banen, og det har vi ikke levet op til. Det er den skyld, vi må tage. Alt andet er helt ude af vores kontrol, siger han.

Schmeichel har personligt sagt farvel til Ranieri, som han fortsat har den dybeste respekt for. Den danske landsholdsmålmand kalder fyringen "sørgelig".

- Claudio var manager, da vi vandt ligaen. Det siger det hele. Jeg har ikke noget problem med Claudio. Jeg har læst alle mulige ting, men har ingen anelse om, hvor det kommer fra, siger Schmeichel.