Tøfting siger farvel til klubhus: - I det lange bad kunne man kure nøgen hen over gulvet

Fodboldklubben AGF skal have nyt klubhus. Lørdag begyndte nedrivningen af det gamle, og i den forbindelse var flere klubkoryfæer mødt frem.

Lørdag formiddag kl. 10 blev de hvide bogstaver A, G og F pillet ned, og kort tid efter begyndte de første gule mursten at falde til jorden.

Dermed var nedrivningen af det ikoniske klubhus på Terp Skovvej i området Fredensvang syd for Aarhus i gang. 75 år efter det blev opført.

Flere af Superligaklubbens tidligere og nuværende spillere var mødt frem for at få et sidste glimt af det hus, de har tilbragt så mange timer i.

- Det er en lille smule vemodigt, men når man så tænker på, hvad der kommer i stedet for, og hvis det bliver til lige så stor glæde for de unge mennesker og førsteholdet, som det gamle har været for mig og mine kammerater, så er det bare noget, der er nødvendigt, siger Martin Jørgensen til TV 2 SPORT.

- Det har været rammen om en masse gode oplevelser. Kammeratskab, som er noget af det, der var sjovt ved at spille fodbold, og omklædningsrummet. Al den tid man brugte der. Det har været rammen om det, og så har det været med til at skabe den helt specielle AGF-ånd, hvor sammenhold og kammeratskab var en stor del af det.

Glidebane i brusebadet

Martin Jørgensen begyndte og sluttede sin fodboldkarriere i AGF og mindes mange oplevelser på godt og ondt i klubhuset.

- Der har været så mange rigtig sjove oplevelser, der har også været nogle dårlige oplevelser, men der er ikke lige et øjeblik, som springer frem i hovedet på mig. Og hvis der gjorde, så tror jeg ikke, at det tålte dagens lys, siger Jørgensen med et smil.

Projekttegning af AGF's nye klubhus. Foto: AGF/TV 2

Stig Tøfting husker dog tydeligt nogle episoder fra sin tid i klubben. I 1980 satte han for første gang sine ben i klubhuset, og fire gange i løbet af den professionelle karriere havde han sin daglige gang på Fredensvang.

- Jeg talte lige med Duncan om det. Nedenunder var der på et tidspunkt nogle omklædningsrum, som ikke var så små, som de er i dag. Her var der et rigtig langt bad, og der kunne nogle drenge som os godt lide, når der var godt med vand på gulvet og så kure nøgen hen over gulvet. Så det er åbenbart noget, som er gået lidt i arv, siger Tøfting til TV 2 SPORT.

- Det er fantastisk, at der bliver bygget noget nyt op. Det kan godt være, at man græder en lille smule med det ene øje, men så glæder man sig i hvert fald rigtig meget med det andet. Det bliver super både for AGF og klubbens fremtid, at man får lavet et ordentligt klubhus.

Bilen kender selv vejen

Steffen Rasmussen kører fortsat dagligt ud til AGF's træningsanlæg, og han ser frem til at træde ind ad døren til nye omgivelser.

- Det trænger til en ny omgang, og det kan vi alle sammen se. Så det glæder jeg mig selvfølgelig til (et nyt klubhus, red.), men omvendt er det også en speciel dag, fordi det har betydet rigtig meget for mange mennesker og også for mig selv, siger Steffen Rasmussen til TV 2 SPORT.

- Det har været en del af mig. Jeg tror, min bil selv kan finde herud. Så det har været en kæmpe stor del af mit liv med de oplevelser, der nu har været på godt og ondt. Så det er på en måde en del af ens identitet herude, og det har det her klubhus også været.

AGF blev stiftet i 1880, og klubben har derfor valgt at sætte 1.880 gule mursten til salg til en stykpris på 299 kroner. Indtægterne fra salget vil ubeskåret gå til det nye klubhus, der skal stå klar til brug den 2. april 2018.

Herunder kan du se, hvordan det gik, da AGF-mosaikken på klubhusets væg blev taget ned.