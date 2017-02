Zohore fortsætter målformen med to mål i Cardiff-remis

Kenneth Zohore Foto: Peter Cziborra / Scanpix Denmark

Cardiff måtte nøjes med et enkelt point mod Fulham trods to scoringer af brandvarme Kenneth Zohore.

Kenneth Zohore har virkelig fundet målformen i Wales, hvor han er godt i gang med at blive en populær skikkelse blandt Cardiff-fansene.

Lørdag stod den danske angriber for begge scoringer, da Cardiff på hjemmebane spillede 2-2 mod Fulham i Englands næstbedste fodboldrække, The Championship.

Det første mål var udligningen til 1-1 midtvejs i første halvleg, og ti minutter efter pausen bragte han sit hold foran 2-1.

Zohore scorede også to mål i 5-0-sejren over Rotherham for en uge siden, og i de seneste seks ligakampe har den tidligere FCK- og Brøndby-angriber scoret imponerende seks mål.

Efter en sæsonstart med masser af tid på bænken eller tribunen fik Zohore chancen kort før jul, og siden har han været fast mand i frontlinjen.

Han står nu noteret for syv mål og to assists i sæsonen.

Cardiff er placeret midt i tabellen i The Championship.

Andreas Bjelland fik fuld spilletid i Brentfords midterforsvar lørdag, hvor Rotherham blev slået med 4-2.

Lasse Vibe var ikke med i kampen, hvor den spanske offensivspiller Jota stjal showet med et hattrick.

Philip Billing fik den sidste halve time på banen for Huddersfield, der på udebane spillede 1-1 mod Barnsley.