Conte ser koncentration som nøglen i Chelseas titeljagt

Med et forspring på 11 point er det Chelseas koncentration, der er afgørende, siger manager Antonio Conte.

Chelseas manager, Antonio Conte, var en glad mand efter sit holds sejr over Swansea i Premier League lørdag.

Manageren kan nu se sit hold toppe ligaen med hele 11 point ned til Manchester City på andenpladsen.

Men det er ikke nemt at holde koncentrationen, når man ligger i Chelseas situation, siger Conte ifølge nyhedsbureauet AFP.

- Det er svært. Det er ikke nemt at holde koncentrationen hele sæsonen igennem. Jeg har en masse spillere, der har erfaring med at holde koncentrationen i denne situation, og det er meget vigtigt for mig, siger Conte efter kampen mod Swansea.

- De ved, at koncentration er måden vi fortsætter med at vinde på, siger den italienske manager.

Chelsea så længe ud til at være i fare for at miste point mod Swansea, hvor fire spanske spillere scorede kampens mål.

Fernando Llorente udlignede Cesc Fabregas' føringsmål, men Chelsea satte trumf på i de sidste 20 minutter, hvor de to spaniere Pedro Rodríguez og Diego Costa sørgede for en 3-1-sejr.

- Jeg har et hold, der fortjener at ligge nummer et. Det kan jeg godt sige nu. Vi spiller god fodbold, har god intensitet og scorer mange mål, siger Antonio Conte, der er i gang med sin første sæson i Chelsea.

- Tro mig. Jeg er meget glad for alle mine spillere. De fortjener denne førsteplads. Hver dag ser jeg dem under træning. Deres engagement og opførsel gør mig glad, siger italieneren.

Antonio Conte roser især Cesc Fabregas, der ofte har taget plads på bænken i Chelsea i denne sæson.

- Cesc spillede en rigtig god kamp. Det er vigtigt for mig, at vi kan variere vores opstilling, så vi kan spille med en spiller, der har høj kvalitet med bolden, selv om vi mister noget højde på midten, siger Conte.

Han henviser til den 1,94 meter høje Nemanja Matic, der tog plads på bænken i stedet for Fabregas mod Swansea.

Den store serber blev skiftet ind, da der resterede et kvarter af kampen.