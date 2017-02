Drømmemål konsoliderer Romas andenplads i Serie A

AS Romas Radja Nainggolan jubler efter en scoring mod Inter. Foto: GIUSEPPE CACACE / Scanpix Denmark

Radja Nainggolan scorede to perler, da AS Roma ude besejrede Inter i Serie A.

Juventus er stukket af i Serie A, og AS Roma kæmper for at holde fast i andenpladsen i den bedste italienske række.

Andenpladsen giver direkte kvalifikation til Champions League, og søndag aften hentede romerne endnu tre vigtige point i bestræbelsen, da det på udebane blev 3-1 over Inter.

Forskellen denne aften var belgiske Radja Nainggolan, der scorede Romas to første mål.

Sejren betyder, at Roma på andenpladsen har 59 point for 26 kampe, mens Napoli på tredjepladsen har 54 point for samme antal kampe.

Inter ligger på sjettepladsen med 48 point.

Efter 12 minutter diskede Radja Nainggolan op med sin første perle af et mål.

Belgieren modtog bolden i venstre side. Han snød en modspiller, tog et træk ind i banen og kanonerede bolden over i modsatte målhjørne til 1-0.

Inter-keeper Samir Handanovic kastede sig, men kunne ikke forhindre Roma-føringen.

Hjemmeholdet appellerede for straffespark efter 38 minutter, da Mauro Icardi blev væltet i feltet i nærkamp med Romas forsvarer Federico Fazio, men helt korrekt blev der ikke fløjtet.

Inter var tvunget frem efter pausen, men Roma havde Nainggolan, og efter 56 minutter slog belgieren til med endnu en imponerende scoring.

Nainggolan erobrede bolden langt nede på egen banehalvdel og iværksatte et løb over 70 meter.

Ingen Inter-forsvarer gik til ham, og Nainggolan bragede bolden i mål på et fornemt langskud til 2-0-føring.

Med ni minutter igen reducerede Icardi til 1-2, men blot fire minutter senere lukkede Romas Diego Perotti opgøret med kampens sidste scoring.