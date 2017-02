Harry Kane-hattrick giver Tottenham storsejr over Stoke

Tottenham Hotspurs Harry Kane. Foto: OLLY GREENWOOD / Scanpix Denmark

Christian Eriksen var involveret i flere mål, men Harry Kane stjal billedet mod Stoke med tre scoringer.

Tottenham viste søndag, hvorfor holdet er et af de bedste på hjemmebane i Premier League.

Den engelske fodboldklub udspillede - anført af en forrygende Harry Kane - Stoke på alle måder, og Tottenham sejrede 4-0. Alle mål faldt i første halvleg.

Den engelske landsholdsangriber lavede sit tredje hattrick på halvanden måned, da London-klubben spillede sig op på andenpladsen, og Harry Kane er nu delt Premier League-topscorer med 17 mål.

Danske Christian Eriksen, der torsdag scorede i Tottenhams Europa League-exit mod belgiske Gent, kom ikke på scoringslisten mod Stoke.

Den danske landsholdsspiller var dog involveret i flere af Harry Kanes scoringer.

Det første mål faldt efter knapt et kvarters spil, da Christian Eriksen i modstandernes straffesparksfelt uden held forsøgte at spille bolden forbi Ryan Shawcross.

Stoke-forsvareren prøvede at få bolden ekspederet væk, men den endte i stedet hos Harry Kane, der resolut bragte hjemmeholdet foran 1-0.

Gæsterne var ikke uden muligheder, og midt i første halvleg måtte Tottenham-målmand Hugo Lloris lave en mesterlig redning på et forsøg fra Peter Crouch fra tæt hold.

Stoke-angriberen stod egentlig i offsideposition, men der blev ikke fløjtet i situationen.

Tottenham slog reelt Stoke knockout med tre scoringer i første halvlegs sidste kvarter, og især 2-0-scoringen var en decideret delikatesse.

Christian Eriksen sendte i højre side et hjørnespark skråt bagud. Bolden nåede at hoppe en enkelt gang, inden Harry Kane med en fantastisk halvflugter bragede den i mål tæt på den ene stolpe.

Lidt mere heldig var Harry Kane, da Christian Eriksen lidt senere trillede et frispark på tværs. Englænderen sendte bolden afsted, og den blev rettet af og gik i mål til 3-0.

Dermed lavede Harry Kane sit andet hattrick på en uge, eftersom han også scorede tre gange i Tottenhams 3-0-sejr ude over Fulham i FA Cuppen sidste søndag.

Harry Kane kan dog andet end at lave mål, hvilket han beviste kort før pausen.

Han fik med en god detalje taget bolden med sig i højre side, og han sendte den derefter ind foran mål, hvor holdkammeraten Dele Alli scorede til 4-0.

20-årige Dele Alli fik dermed oprejsning, efter at han torsdag pådrog sig et tåbeligt rødt kort for en potentiel benbrækkertackling i kampen mod Gent.

Stoke stod dermed med et nærmest umuligt bjerg at bestige i anden halvleg.

Tottenham havde før søndagens opgør vundet ti kampe og spillet to gange uafgjort på hjemmebane i Premier League, og London-klubben havde kun lukket fem mål ind.

Det var da også hjemmeholdet, der var tættest på at score i anden halvleg, men Stoke-målmand Lee Grant var sit hold en god mand.

Tottenham har med sejren 53 point for 26 kampe, ti point færre end Chelseas suveræne tophold.