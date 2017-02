Japansk fodboldkonge spiller kamp på sin 50-års fødselsdag

Kazuyoshi Miura Foto: TORU YAMANAKA / Scanpix Denmark

"King Kazu" er Japans ældste professionelle fodboldspiller. Søndag fejrede han rund fødselsdag med sejr.

Den japanske fodboldspiller Kazuyoshi Miura er ikke sådan lige til at stoppe.

På sin 50-års fødselsdag søndag fik angriberen spilletid for Yokohama FC i Japans næstbedste fodboldrække. Det var samtidig startskuddet til hans 32. sæson som professionel fodboldspiller.

Han endte med at få en gave i form af hyldest fra et udsolgt stadion og en 1-0-sejr, uden han dog selv kom på måltavlen.

- Jeg vil gerne takke fansene, spillerne og staben for at give mig en sejr i fødselsdagsgave. Jeg har været heldig at få en masse støtte gennem årene, siger Kazuyoshi Miura efter kampen.

Hyldest til Kazuyoshi Miura Foto: TORU YAMANAKA / Scanpix Denmark

Fødselaren går i Japan under kælenavnet "King Kazu" og nyder stor anerkendelse blandt med- og modspillere.

Hans kontrakt med Yokohama FC løber frem til årets udgang, men han bliver gerne på topplan meget længere.

- Jeg vil gøre mit bedste for at spille, til jeg bliver 60 år, siger han.

Tidligere i karrieren spillede han 89 landskampe og lavede 55 mål for Japan. I 1998 blev han vraget til landets første VM-trup, og den beslutning skabte en kæmpe offentlig debat i det asiatiske land.

Kazuyoshi Miura har været forbi udenlandske klubber som Santos, Genoa og Dinamo Zagreb.