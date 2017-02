Messi redder Barcelona med sen scoring mod Atlético Madrid

Lionel Messi redder Barcelona Foto: GERARD JULIEN / Scanpix Denmark

Lionel Messi blev helten for Barcelona, da han sikrede sejren over Atlético Madrid kort før tid.

FC Barcelona var på vej mod pointtab ude mod Atlético Madrid, men en scoring få minutter før tid af Lionel Messi sikrede mestrene tre vitale point i mesterskabskampen i Primera Division.

Dermed rykker Barcelona op på førstepladsen med 54 point, men Real Madrid kan vinde den tilbage senere søndag med en udesejr over Villarreal.

Atlético Madrid forsøgte at lægge et hårdt pres på det for tiden skidt spillende Barcelona-mandskab fra start, og det kastede flere chancer af sig. Antoine Griezmann var i et par omgange tæt på at sende hjemmeholdet på sejrskurs, og andre Atlético-spillere fik også fine muligheder.

Langsomt fandt Barcelona mere fodfæste i opgøret, hvor især Neymar fik vist lidt af det niveau, der i et stykke tid har været væk fra hans side.

Barcelona-offensiven begyndte at vise tænder, og chancerne begyndte også at komme i Atlético-feltet. Blandt andet lykkedes det Luis Suarez at få bolden over stregen efter et klumpspil i feltet. Dommeren annullerede dog målet, da han mente, at Suarez begik frispark på målmand Jan Oblak i situationen.

Noget overraskende var stillingen 0-0 ved pausen trods rigeligt med chancer i begge ender. Kort efter pausen fik Suarez chancen alene igennem med Oblak, men den normalt træfsikre angriber leverede en ringe afslutning langt forbi mål.

Barcelona var dominerende i spillet, mens Atlético Madrid mere og mere gik over til at lure på kontramuligheder.

Midtvejs i anden halvleg opstod der endnu en gang tilfældigheder i Atlético Madrids spil, og denne gang lykkedes det Barcelona at bringe sig i front. Bolden havnede efter en afretning for fødderne af Rafinha, som fik drejet bolden ind til 1-0.

Det så i første omgang ud til at give gæsterne mere overskud i spillet, men Atlético Madrid er et hold, man aldrig kan afskrive.

Og et dumt begået frispark af Sergio Busquets, som begyndte at flirte med et muligt andet gult kort, gav Atlético en dødbold. På den steg Diego Godin til vejrs og headede udligningen ind tæt under mål.

Ingen af holdene kunne helt være tilfredse med ét point, og derfor søgte begge et sejrsmål. Den mission lykkedes Barcelona bedst med. E

t sjældent skævt Atlético-forsvar gav Messi chancen i feltet kort før tid, og i to omgange fik han sendt sejrsmålet i kassen.