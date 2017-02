Fyringsglad præsident forlader posten i Palermo

Arkivfoto: Maurizio Zamparini. Foto: MARCELLO PATERNOSTRO / Scanpix Denmark

Maurizio Zamparini, der har ansat 38 trænere i Palermo, forlod mandag præsidentposten i klubben.

Efter 15 år som præsident i den italienske fodboldklub Palermo valgte Maurizio Zamparini mandag at forlade posten.

Det meddeler klubben på sin hjemmeside.

Maurizio Zamparini blev kendt som præsidenten, der fyrede sin trænere for et godt ord.

Fordi flere trænere har været ansat midlertidigt, og nogle trænere er blevet genansat, er det svært at danne sig et fuldt overblik over de mange trænere under Zamparini, der tiltrådte i 2002.

Men de fleste italienske medier anslår, at den 75-årige Zamparini har ansat 38 trænere. Oftest er det sket, efter Zamparini selv har afskediget den forgangne.

Zamparini tog over som præsident i 2002, da Palermo befandt sig i Serie B. I sæsonen 2003/04 rykkede klubben så op i Serie A efter mere end 30 års fravær.

Mandag meddeler klubben, at en ny præsident vil være på plads i løbet af 15 dage. Den nye præsident skal findes i en investorgruppe, der forhandler med ejer Zamparini om at overtage klubben.

Palermo ligger tredjesidst i Serie A og risikerer dermed nedrykning senere på sæsonen.