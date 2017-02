Lyngby deler med Esbjerg og nærmer sig slutspil

Lyngbys Jesper Christjansen (tv.) over for Brent McGrath fra Esbjerg fB (th.) Foto: Anders Kjærbye / Scanpix Danmark

Ingen af mandskaberne var prangende, da Lyngby og Esbjerg spillede 0-0 i den udsatte kamp fra fredag.

Lyngby og Esbjerg spillede mandag 0-0 i et udsat opgør i Alka Superligaen, og dermed tager oprykkerne Lyngby et lille skridt mere på vejen mod det eftertragtede slutspil for de seks bedste mandskaber.

Som før denne runde har Lyngby fem point ned til pladserne, der ikke giver adgang til slutspillet, men der er nu til gengæld kun tre runder tilbage af grundspillet.

For bundholdet Esbjerg er remisen ligeledes en lille skridt fremad i vestjydernes kamp for at revanchere sig for de dårlige resultater tidligere på sæsonen.

Esbjerg er nu ubesejret i de seneste seks ligakampe i træk og ligger nummer 12 med 23 point for 23 kampe.

Opgøret var mest livligt i anden halvleg, hvor aktørerne gav lidt mere los end før pausen. Men underholdende blev det aldrig rigtigt i kampen, der fredag blev udsat på grund af for meget sne på banen.

David Boysen havde Lyngbys bedste forsøg i opgøret, da han kort inde i anden halvleg drejede et forsøg lige forbi målrammen.

Derudover pressede Lyngby også mest på for sejren i slutfasen, men Esbjerg fightede fint defensivt, hvorfor det endte uden scoringer.

Det var i øvrigt Lyngbys 11. "clean sheet" i 23 kampe. Kun førerholdet FC København er bedre med 15 af slagsen.

Første halvleg var præget af meget duelspil og knap så meget flydende spil. Begge hold havde meget svært ved at få sat sine offensivspillere i scene, og der var som resultat heraf også kun meget få chancer før pausen.

Lyngby måtte undervejs i første halvleg udskifte sin førstekeeper, Jesper Hansen, med en skade, men afløseren Andreas Larsen var sikker i sine indgreb i sin første optræden i landets bedste række.

Lyngby-defensiven kommer formentligt på lidt hårdere arbejde, når den fredag gæster FC Midtjylland i sin næste kamp. Samme aften får Esbjerg besøg af Viborg.