Målmand lavede kæmpe brøler i topkamp - bolden havde ikke passeret stregen

Feyenoord skal takke PSV's målmand Jeroen Zoet for, at Rotterdam-klubben søndag vandt topopgøret i den hollandske Æresdivision.

Jublen brød ud på De Kuip i Rotterdam, samtidig med at en flok rasende spillere omringede dommer Bas Nijhuis .

Veteranen Dirk Kuyt havde headet en bold mod mål, som så ud til at blive reddet af PSV-målmand Jeroen Zoet på målstregen, men sekunder senere lød fløjten, og der blev dømt mål til Feyenoord, der med otte minutter tilbage bragte sig foran med 2-1, som endte med at blive kampes resultat.

Dommeren reagerede ikke med det samme, men så lød en klokke på hans ur, der spiller sammen med mållinjeteknologien, og den meldte altså 'mål'.

- Jeg så bolden ligge på linjen. Jeg kiggede for en sikkerheds skyld på mit ur, men skærmen var sort, så jeg var på vej til at løbe væk, fordi der ikke var mål. Men et par sekunder senere sagde uret, at der var mål, siger Bas Nijhuis til nu.nl.

Mållinjeteknologien dømmer mål. Foto: TV 2 SPORT

En meget langsom gengivelse, som du kan se i klippet over artiklen, viser, at bolden blev reddet af målmand Jeroen Zoet. Han holdt hånden på bolden, mens hans krop var inde bag stregen.

Her dummede målmanden sig så gevaldigt ved at tage bolden ind i favnen - og dermed lige akkurat over målstregen.

- Til at starte med var jeg ret overrasket. Nu har jeg set billederne, og derfor har jeg noteret det som et selvmål af Zoet, siger Nijhuis.

Med nederlaget på 2-1 til Feyenoord har PSV så godt som udspillet sin chance for at blive hollandsk mester. Med ti spillerunder tilbage er klubben 11 point efter netop Feyenoord, der holdt fast i forspringet på fem point ned til Ajax på andenpladsen.