Shakespeare hjalp Leicester tilbage på sejrskurs

Craig Shakespeare kunne juble over sin første sejr som Leicester-manager. Foto: Jason Cairnduff / Scanpix Denmark

På blandt andet to mål af Jamie Vardy vandt Leicester 3-1 over Liverpool og er nu over nedrykningsstregen.

Den positive chokeffekt ved at fyre manager Claudio Ranieri viste sig øjeblikkeligt hos Leicester.

Fire dage efter afskedigelsen af italieneren vandt den forsvarende mester på hjemmebane med 3-1 over topholdet Liverpool. Det skete med den tidligere assistent Craig Shakespeare som midlertidig manager.

Sejren varmer i den grad hos Leicester, der inden opgøret befandt sig under nedrykningsstregen.

Nu ligger Kasper Schmeichel og co. nummer 15 i Premier League med to point ned til Crystal Palace på den forkerte side af stregen.

For Liverpool var nederlaget en streg i regningen i jagten på en top-4-placering, der giver adgang til Champions League i næste sæson.

Jürgen Klopps tropper ligger fortsat nummer fem, et point efter Arsenal på fjerdepladsen. Men Arsenal har spillet en kamp færre.

Mandag aften på King Power Stadium så det ud til, at Leicester var mest i pointnød. Holdet spillede med den intensitet, der kendetegnede holdet i den sensationelle mesterskabssæson.

Målet til 1-0 var da også som taget direkte ud af sidste sæson. Marc Albrighton sendte fra banens midte en perfekt aflevering i dybden, og Jamie Vardy stak afsted og scorede klinisk hos Simon Mignolet efter 28 minutter.

Da havde Mignolet kort forinden afværget et nærgående forsøg fra Vardy - sidste sæsons topscorer.

Leicester var mest nærgående, og når Liverpool forsøgte sig halvhjertet, tog Kasper Schmeichel sig sikkert af boldene.

I den anden ende var Mignolet til gengæld chanceløs seks minutter før pausen. Efter et Leicester-indkast troede Liverpool, at faren var ovre, men en clearing endte hos Danny Drinkwater, der kanonerede bolden ind til 2-0 fra 25 meter.

Billedet var det samme efter pausen. Liverpool savnede offensiv snert. Det gjorde Leicester ikke. Efter en time serverede Christian Fuchs for Jamie Vardy, der headede bolden ind til 3-0.

Otte minutter senere gav Philippe Coutinho sit hold lidt håb, da han reducerede til 1-3 efter et godt angreb. Siden havde Liverpool halve chancer, der kunne have gjort slutfasen spændende, men Leicester holdt stand.