To dage efter begravelsen hyldede Mads Albæk sin afdøde far med pokalsejr

Mads Albæk fik fuld tid i søndagens IFK Göteborg-storsejr i den svenske pokalturnering - og han spillede kampen som en hyldest til sin afdøde far.

Da Mads Albæk søndag spillede fuld tid for IFK Göteborg i 6-0-sejren over Arameiska, havde han personligt mere på spil end bare avancement i den svenske pokalturnering og drømmen om Europa League i næste sæson.

Den 27-årige midtbanespiller valgte nemlig at spille kampen som en hyldest til sin far, der blev begravet fredag.

Børge Albæk led af lungesygdommen KOL igennem flere år, og blev blot 59 år gammel.

- Det er svært. Jeg har mistet min mentor, men jeg var glad for at være tilbage på banen. Han ville have ønsket, at jeg skulle spille, sagde Mads Albæk efter kampen til den svenske avis, Aftonbladet.

- For min far betød fodbolden utroligt meget. Han kørte mig til træning og kamp, da jeg var yngre, og han var den, jeg talte og analyserede kampene med, når jeg havde spillet. Han var min mentor, og det bliver mærkeligt ikke at ringe til ham efter kampen, sagde Albæk.

Faderens sygdom betød, at Mads Albæk ikke har trænet med holdet i dagene op til lørdagens pokalkamp.

Mange troede, at det var fordi, at Albæk var raget uklar med IFK Göteborg efter at et skifte til MLS-klubben for nyligt Toronto FC gik i vasken efter nogle ugers forhandlinger.

De spekulationer afviser midtbanespilleren dog kategorisk og slår fast, at han trives fantastisk godt i den svenske klub, og at han håber på at klubben fortsat vil kæmpe med om det svenske mesterskab og Europa League-kvalifikation med ham på holdet.