Træneren kendte til sin nye spillers ludomani: - Det var en rigtig god snak

Patrick Da Silva i kamp for Brøndby i 2013. Foto: Keld Navntoft / Scanpix

FC Nordsjælland og klubbens træner Kasper Hjulmand vidste alt om Patrick Da Silvas spilleproblemer, da de skrev kontrakt med venstrebacken.

Fredag blev det offentligt kendt, at den 22-årige fodboldspiller Patrick Da Silva i løbet af tre år har spillet omkring 800.000 kroner op på blandt andet fodbold-, basketball- og ishockeykampe.

Søndag aften fortalte han hele historien i fodboldmagasinet ONSIDE, men den var langt fra ny for superligaklubben FC Nordsjælland og dens cheftræner, Kasper Hjulmand.

- Vi vidste det godt, da vi hentede ham. Det var fuldstændig transparent, og det var en rigtig god snak. Jeg kender ham jo godt, så vi har talt om, hvad han har gjort rigtigt, og hvad han har gjort forkert. Der er en masse ting, han føler, at han kunne have gjort bedre, siger Kasper Hjulmand til BT.

- Men når man er ung, laver man nogle ting, og man skal lære at leve livet og lære at finde ud af, hvem man er. Men han vælger at gå i behandling og tale ud og også fortælle vores akademidrenge om, hvad det byder på. I min verden skal man passe på med at dømme folk, når de lærer af det og er villige til at åbne op omkring det.

I interviewet med TV3 Sport slår Da Silva fast, at det har været flovt for ham.

- Det var et kæmpe tabu. Det var ikke noget, folk ville snakke om eller stå frem med. Og det har jeg heller ikke villet. Jeg kunne ikke stoppe, selv om jeg prøvede at sige til mig selv, at nu lader jeg være i dag. Man blev nødt til det, man havde en trang til det, siger han.

Patrick Da Silva er ikke den eneste danske fodboldspiller, der har haft problemer med ludomani. Blandt andre Jimmy Nielsen og David Nielsen har tidligere stået frem og fortalt om deres afhængighed.

Problemet begyndte for Patrick Da Silva, da han var 18 år. Han står noteret for 46 kampe i den bedste danske fodboldrække, men var ikke med, da FC Nordsjælland fik 1-1 mod FC København søndag eftermiddag.