Ungt hollandsk talent stjal fokus fra Kasper Dolberg i Ajax-storsejr

17-årige Matthijs de Ligt scorede sit første mål i Æresdivisionen, da Ajax søndag eftermiddag besejrede Heracles med 4-1.

Hollandske Matthijs de Ligt kan nu prale af at være Ajax' yngste målscorer i Æresdivisionen i denne sæson. Søndag scorede han Amsterdam-klubbens andet mål i hjemmesejren på 4-1 over midterholdet Heracles.

Målet var samtidig De Ligts første i Hollands bedste fodboldrække, og det faldt i en alder af bare 17 år, 6 måneder og 14 dage.

Til sammenligning var Kasper Dolberg 18 år, 10 måneder og 7 dage, da han scorede sit første mål for Ajax i Æresdivisionen.

Her stopper den imponerende statistik for U19-landsholdsspilleren dog ikke.

Den 24. november sidste år fik Matthijs de Ligt europæisk debut for Ajax' førstehold, da han spillede hele gruppekampen mod Panathinaikos i Europa League. Tre dage senere kom han så på banen for første gang i Æresdivisionen.

Foreløbig er det blevet til 73 minutter for De Ligt i Æresdivisionen. I alle fire kampe har den unge hollænder haft en rolle som indskifter, og dermed blev han med sit hovedstødsmål mod Heracles den første indskiftningsspiller til at score et ligamål for et hold trænet af Peter Bosz siden december 2015.

Dolberg delt Ajax-topscorer

Inden Matthijs de Ligts scoring til 2-1 havde Kasper Dolberg bragt Ajax på 1-0. Det var danskerens 11. mål i Æresdivisionen i denne sæson, hvilket gør ham til delt topscorer i klubben med Davy Klaassen.

Ganske bemærkelsesværdigt er det dog, at Dolberg scorer langt de fleste af sine mål på Amsterdam ArenA. Således er 10 af de 11 mål scoret på hjemmebanen.

Ajax befinder sig lige nu på andenpladsen i Æresdivisionen med 58 point. Det er fem point færre end Nicolai Jørgensens Feyenoord, der blot har tabt én kamp i denne sæson. Jørgensen er topscorer i ligaen med 15 mål.

