Utraditionel skade holder Götze ude

Mario Götze er i behandling for stofskifteforstyrrelser. Derfor er han ikke i stand til at træne med resten af Dortmund-spillerne. Foto: Arnd Wiegmann / Scanpix Denmark

Offensivspilleren Mario Götze kan ikke træne med i Dortmund, fordi han døjer med stofskifteforstyrrelser.

Det er ikke meget glæde, fodboldklubben Borussia Dortmund har haft af Mario Götze i denne sæson.

Stjernespilleren, der sidste sommer vendte hjem til Dortmund efter tre svingende sæsoner hos Bayern München, har døjet med muskelproblemer, og han har kun spillet halvdelen af kampene i Bundesligaen.

Undersøgelser har nu vist, at 24-årige Mario Götze døjer med stofskifteforstyrrelser, og han kan derfor ikke træne i øjeblikket, meddeler Dortmund mandag på sin hjemmeside.

- Jeg er allerede i gang med behandling, siger offensivspilleren.

- Jeg satser alt på, at jeg så hurtigt som muligt kan deltage i træningen igen og hjælpe mit hold med at nå vores fælles mål, siger Mario Götze.

Har kun spillet 11 kampe

Hos Dortmund er der tilfredshed over, at årsagen til Mario Götzes problemer ser ud til at være fundet.

- Vi er glade for, at vi nu kender årsagerne til Marios besværligheder, siger sportsdirektør Michael Zorc.

- Mario får fuld støtte med på vejen fra alle i Dortmund, siger han.

Mario Götze har kun været med i 11 af 22 kampe i Bundesligaen i denne sæson. Han har scoret et enkelt mål.

I 2014 afgjorde han VM-finalen mod Argentina til Tysklands fordel, da han scorede til 1-0 i den forlængede spilletid.

/ritzau/