FCN-forsvarer skal opereres - ude på ubestemt tid

Pascal Gregor, til højre, skal opereres i knæet efter at han blev skadet i kampen mod FCK. Foto: Liselotte Sabroe / Scanpix Denmark

Pascal Gregor blev skadet søndag mod FC København, og den unge FC Nordsjælland-forsvarer skal opereres.

Søndag måtte fodboldspilleren Pascal Gregor udgå i første halvleg, da FC Nordsjælland spillede 1-1 hjemme mod FC København i Alka Superligaen.

Tirsdag meddeler FC Nordsjælland, at U21-landsholdsspilleren kommer til at holde pause, fordi han skal opereres i knæet.

Det vides ikke, hvor længe pausen ventes at vare.

- Undersøgelser på CFR Hospitaler har desværre vist, at der er en større meniskskade i venstre knæ, som kræver operation.

- Midterforsvareren vil blive opereret en af de kommende dage, og den endelige skadesprognose vil blive fastslået efter operationen, skriver FC Nordsjælland på sin hjemmeside.

Skaden kommer meget ubelejligt for klubben, som kæmper for sin spinkle mulighed for at komme med i slutspillet i Superligaen.

23-årige Pascal Gregor var sidste år med i alle Danmarks fire kampe ved OL.

Om tre en halv måned begynder U21-EM, der bliver afholdt i Polen.

Det vides ikke, om skaden kommer til at få indflydelse på Pascal Gregors EM-deltagelse.

/ritzau/