Fik millioner efter fyring - giver halvdelen tilbage til Leicester

Selvom Leicester City fyrede træneren Claudio Ranieri i sidste uge, er forholdet mellem træneren og klubben stadig mere end almindeligt stærkt.

For ni måneder siden vandt Claudio Ranieri det engelske mesterskab med Leicester City, men i sidste uge sluttede eventyret, da klubben torsdag fyrede den italienske træner på baggrund af dårlige resultater.

Med fyringen vinker klubben farvel til en af Premier Leagues absolut mest vellidte trænere set over de sidste par år. Og den folkekære Ranieri har da også vist sig fra sin bedste side efter fyringen.

I stedet for at surmule over sit mistede job, takkede han i stedet både spillere og fans for deres tid og triumf sammen.

Desuden har italieneren ydet endnu en storsindet gestus.

I forbindelse med fyringen modtog Ranieri et gyldent håndtryk på over 26 millioner kroner, men det er ikke penge, som den nu tidligere Leicester-træner har tænkt sig at beholde for sig selv.

Italieneren har nemlig endnu engang bevist sin kærlighed for klubben, ved at donere halvdelen af beløbet, 13 millioner kroner, til Leicesters velgørenhedsfond ”Foxes Foundation Charity”. Fonden støtter lokale tiltag og projekter i og omkring byen.

Ranieri har tidligere udtrykt sit tætte forhold til klubbens fans, og dette bånd er tilsyneladende stadig meget stærkt på trods af fyringen.

På en engelsk indsamlingshjemmeside har en gruppe fans nemlig oprettet en indsamling med et helt bestemt formål. De vil rejse en statue af deres mesterskabstræner.

På hjemmesiden står der:

- Claudio Ranieri indfriede den umulige drøm. Han samlede en kvart million fodboldfans fra vores skønne by for at fejre den utrolige bedrift at vinde Premier League. Det ville være upassende, hvis klubben opførte en statue af en netop fyret træner, så derfor vil vi i stedet samle penge ind til det.

- Det skulle være sket efter sidste sæson, men det gjorde det ikke. Ligegyldig hvor dårlig denne sæson har været, er en permanent anerkendelse af Claudios bedrift, det mindste han fortjener.

Indtil videre er indsamlingen oppe på 6.000 kroner, og målet er at indsamle 90.000 kroner til statuen. Om planen lykkedes finder vi ud af d. 20 april, hvor indsamlingen slutter.