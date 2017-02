Ranieris afløser bejler til fast sæde i Leicester efter sejr

Craig Shakespeare har midlertidigt overtaget trænersædet i Leicester. Foto: ADRIAN DENNIS / Scanpix Denmark

Craig Shakespeare, der mandag stod i spidsen for et genfødt Leicester, vil gerne overtage et fast trænersæde.

Craig Shakespeare fik mandag en god start i spidsen for de forsvarende Premier League-mestre, Leicester, da det lykkedes at slå Liverpool 3-1.

Og Shakespeare, der foreløbigt har overtaget tøjlerne i klubben, efter at Claudio Ranieri blev fyret i sidste uge, melder sig klar til at overtage trænersædet på fast basis.

Craig Shakespeare tjente indtil sidste torsdag som Ranieris assistent. Da klubben besluttede at fyre italieneren, der ni måneder tidligere sensationelt havde ført klubben til mesterskabet, blev han forfremmet til midlertidig cheftræner.

Mandag lignede Leicester et hold med fornyet tro på egne evner. Og 3-1-sejren på hjemmebane har tilsyneladende givet Shakespeare blod på tanden.

- Tror jeg, at jeg er i stand til det? Ja. Skræmmer det mig? Nej, siger han om muligheden for at overtage trænerjobbet fast efter sejren over Liverpool.

- Men det er ejerne, der bestemmer, og de vil være omhyggelige, tilføjer han.

Selv om 65-årige Claudio Ranieri har forladt klubben, så demonstrerede klubbens trofaste tilhængere mandag, at italieneren ikke er glemt.

Adskillige fans havde medbragt bannere med hans billede til kampen mod Liverpool. Og i kampens 65. minut tændte tilhængerne i en koordineret hyldest lyset på deres telefoner og råbte hans navn i kor.

Leicester, der tager imod Hull City på lørdag i næste Premier League-runde, havde indtil mandag aften tabt holdets seneste fem kampe.

/ritzau/AFP