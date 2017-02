Thomas Delaney er tvivlsom til bundkamp trods fremgang

Thomas Delaney bæres af banen i kampen mod Mainz. Foto: Torsten Silz / Scanpix Denmark

Den danske Werder Bremen-spiller vil kun spille mod Darmstadt, hvis han er helt klar efter sin skade.

Det er fortsat usikkert, om fodboldspilleren Thomas Delaney når at blive klar til Werder Bremens næste kamp i Bundesligaen.

Den danske landsholdsspiller har fået det bedre, efter at han 18. februar måtte udgå i 2-0-sejren ude over Mainz. Her scorede Thomas Delaney sit første mål i Bundesligaen.

Den tidligere FC København-anfører måtte på grund af skaden sidde ude, da Werder Bremen fredag i sidste uge vandt 2-1 ude over Wolfsburg, og han er også tvivlsom til hjemmekampen på lørdag mod Darmstadt.

- Jeg har fået det bedre, men endnu er alt ikke i orden.

- Jeg har ikke længere ondt i hovedet, og mit beskadigede ansigt har også fået det bedre, siger Thomas Delaney til Werder Bremens hjemmeside.

Danskeren pådrog sig både hjernerystelse og et brud i ansigtet i sejren over Mainz.

Han er begyndt at træne individuelt, men det er langt fra nok til, at han helt sikkert kommer med mod Darmstadt.

- Efter at jeg sad helt ude i ti dage, må vi se fra dag til dag, hvordan reaktionen er.

- Der er stor forskel på, om jeg kører på cykel i træningslokalet eller spiller en kamp i Bundesligaen foran 40.000 mennesker på Weser-Stadion (Werder Bremens hjemmebane, red.), siger han.

Der er allerede blevet lavet en ansigtsmaske, som danskeren kan spille med.

- Men hvis jeg ikke er 100 procent klar, spiller jeg ikke. Vi løber ingen risiko, siger Thomas Delaney.

Samme melding kommer fra Werder Bremens cheftræner, Alexander Nouri.

- Vi øger langsomt belastningen og så ser vi, hvornår han igen kan deltage i holdets træning, siger træneren.

Werder Bremen ligger fjerdesidst i Bundesligaen med 22 point for 22 kampe før den vigtige kamp mod bundproppen Darmstadt.