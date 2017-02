Tidligere DBU-boss angriber DBU-forslag i åbent brev

Jim Stjerne Hansen er bekymret over DBU's forslag om en ny struktur. Foto: Jens Nørgaard Larsen / ScanpixDanmark

Jim Stjerne Hansen kritiserer i et åbent brev DBU-forslag, som skal til afstemning ved repræsentantskabsmøde.

Linjerne er trukket op forud for lørdagens repræsentantskabsmøde i Dansk Boldspil-Union (DBU).

I et åbent brev tirsdag langer den tidligere generalsekretær i DBU Jim Stjerne Hansen ud efter DBU, der vil indgå en eliteaftale med Divisionsforeningen.

Stemmes ændringerne hjem, vil en del af magten i praksis blive overført fra det foreningsbaserede centralforbund til topklubbernes organisation, Divisionsforeningen.

Brevet er sendt til de 146 repræsentanter, der skal stemme om forslaget på lørdag.

- Forslagene vil efterlade DBU som dansk fodboldforbund i en situation, hvor man ikke længere fremstår som samlingspunktet for dansk fodbold og som dansk fodbolds enhedsorganisation, men som et forbund, der alene har reel kompetence og indflydelse inden for dansk landsholdsfodbold og kvindeelitefodbold.

- Og i en udelukkende formel rolle som repræsentant for dansk fodbold som medlem af Danmarks Idræts-Forbund og de internationale fodboldforbund Uefa og Fifa, skriver Jim Stjerne Hansen i brevet.

Stjerne, der for godt tre år siden stoppede efter 26 år som generalsekretær, kritiserer også processen omkring forslagene.

DBU-formand: Det er noget vås

Han mener ikke, at repræsentanterne i høj nok grad er oplyst om konsekvenserne ved en strukturændring.

- Det er bestyrelsens gode ret at stille forslag. Men det er ikke legitimt, hvis ændringer af lovene og ikke mindst konsekvenserne af dem ikke kommer til repræsentantskabets kendskab.

- Det er desværre min oplevelse, at det ikke er tilfældet. Det er for mig meget vigtigt, at I som øverst besluttende organ kender de vidtgående konsekvenser af forslagene, lyder det i Jim Stjerne Hansens brev.

I tirsdagens udgave af BT afviser DBU-formand Jesper Møller kritikken, som han blandt andet kalder "noget vås".

- DBU skal fornyes, DBU skal reformeres, og vi skal modernisere tingene. Det er det, det går ud på. Det er snart tre et halvt år siden, at Jim stoppede. Der er sket mange ting siden da. Tingene ændrer sig.

- Vi bliver nødt til at tænke mere decentralt og placere opgaverne så tæt på vores klubber som overhovedet muligt. Det ved jeg godt, at Jim ikke er enig i. Han er mere centraliseret i sin tankegang, siger Jesper Møller.

Lørdagens repræsentantskabsmøde afholdes i Korsør.

DBUs seneste år 2013 Claus Bretton-Meyer ansættes Claus Bretton-Meyer blev ansat i 2013. Thomas Lekfeldt / Scanpix Denmark DBU præsenterer Claus Bretton-Meyer som administrerende direktør. Han kommer til at stå i spidsen for den fortsatte udvikling og modernisering af DBU samtidig med, at der sikres en stabil og velfungerende drift, skriver DBU blandt andet på sin hjemmeside 2014 Bretton-Meyer tiltræder Claus Bretton Meyer tiltræder som direktør. Han afløser generalsekretær Jim Stjerne Hansen, der har stået i spidsen for DBU i et kvart århundrede. Blot en uge efter sin tiltræden fyrer Bretton-Meyer den mangeårige kommunikationschef Lars Berendt. To chefer får sparket Elitechef John Helt indgik ikke i fremtidsplanerne, lød begrundelsen for fyringen. Torkil Adsersen / ScanpixDenmark Oprydningen fortsætter, da udviklingschef Poul Gilling og elitechef John Helt ligeledes får sparket. Flere fyringer Yderligere ni personer bliver fyret i DBU. Denne gang er der dog ikke tale om chefer, ligesom ved de første tre afskedigelser. - Vi gør det, fordi DBU er presset økonomisk, siger kommunikationschef Jakob Høyer til Tipsbladet Ligalandsholdstur spares væk DBU meddeler, at man dropper den årlige ligalandsholdstur i januar af sparehensyn. Beslutningen bliver mødt med hård kritik af den daværende landstræner, Morten Olsen. 2015 Forhandling om landsholdsaftale strander DBU og Spillerforeningen er ved at genforhandle landsholdsaftalen. Det er der ikke noget odiøst i, indtil DBU udsender en pressemeddelelse med beskeden om at forhandlingerne er strandet DBU lægger pres på spillerne ved at udsende et ultimatum. Underskrev dette brev , hvis du fortsat vil spille på landsholdet. Spillerboykot og ingen festinvitation til landstræneren Den daværende landstræner Morten Olsen blev ikke inviteret til Dansk Fodbold Award. Claus Bech / Scanpix Denmark Spillerne afviser brevet og boykotter i stedet Dansk Fodbold Award. Det er DBU’s awardshow, og selvom alle spillerne er inviteret, så får DBU ikke ikke inviteret landstræner Morten Olsen. Den manglende invitation begrundes med en ’ administrativ fejl ’. Morten Olsen: Jeg stopper som landstræner Landstræneren kommer ikke til at forlænge sin kontrakt, når den udløber i sommeren 2016. Det fortæller han på et pressemøde Landsholdsaftale er på plads Efter flere ugers konflikt indgår DBU og Spillerforeningen en ny landsholdsaftale , der gælder for herrernes A- og U21-landshold og kvindernes A-landshold. Dermed slipper Morten Olsen for at udtage amatører til venskabskampen mod USA. Danmark misser EM i Frankrig Danmark tabte sammenlagt til Sverige. Claus Bech / Scanpix Denmark Danmark taber sammenlagt 4-3 til Sverige i to play off-kampe og kommer ikke med til EM i Frankrig. Morten Olsen forlader sin stilling som landstræner et halvt år før kontrakten udløber. Åge Hareide bliver ny landstræner Nordmanden Åge Hareide præsenteres som Morten Olsens afløser. Han har skrevet under på en toårig aftale. 2016 Ny strid mellem DBU og Spillerforeningen DBU og Spillerforeningen strides om et millionbeløb. De er uenige om, hvordan landsholdsaftalen skal læses U21-landsholdet er klar til EM U21-landsholdet kvalificerer sig til EM i Polen 2017. Kvinderne er også EM-klar Kvindelandsholdet slår Sverige med 2-0 og er også EM-klar. Deres slutrunde spilles i Holland, ligeledes i 2017. DBU taber voldgiftssag til Spillerforeningen De danske kvinder jubler over sejren over Sverige d. 20. september, som kvalificerede dem til EM i Holland til sommer. Henning Bagger / Scanpix Denmark DBU taber voldgiftssagen mod Spillerforeningen og skal betale omkring tre millioner kroner. Simon Kjær udtaler, at ’den her afgørelse underbygger det, vi har været overbevist om i hele forløbet’. Claus Bretton-Meyer siger til gengæld: ’Hvis vi havde kendt det her i dag, havde vi forhandlet videre og ikke skrevet under på aftalen.’ 2017 Kjær og Kvist: Vi bliver modarbejdet af DBU Landsholdets anfører Simon Kjær retter sammen med William Kvist skarp kritik mod DBU. I Jyllands Posten siger spillerne, at de blandt andet føler, at de modarbejdes af DBU. Eriksen savner professionalisme i DBU I et interview med Ekstra Bladet efterlyser Christian Eriksen mere professionalisme omkring landsholdet. Især hvad angår behandling af spillerne. - Fodbolden har udviklet sig og der er også på den front sket en modernisering. Det handler i dag ikke bare om at smøre en spiller ind i olie, siger han blandt andet. Spillerforening stævner DBU Overfor Ritzau bekræfter Spillerforeningen, at de har til hensigt at stævne DBU for omtrent tre millioner kroner. Som svar på tiltalen annoncerer DBU, at de har sendt et forligstilbud tilbage til Spillerforeningen. DBU og Spillerforeningen indgår forlig Spillerforeningen meddeler i en pressemeddelelse, at de på vegne af landsholdsspillerne har indgået forlig med Dansk Boldspil-Union i sagen om sponsoraftaler fra 2004-2011. Spillerforeningen havde oprindeligt krævet 2.975.000 kroner i sagen om udeståender i forbindelse med sponsoraftaler, men efter forliget skyldte fodboldunionen 667.500 kroner til spillerne. Landsholdet har derefter besluttet, at de 667.500 kroner skal bruges til en spillerdrevet kampagne mod homofobi i dansk fodbold.

