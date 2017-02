Tidligere Fifa-topchef anker tiårig karantæne

Den tidligere generalsekretær i Fifa, Jerome Valcke, har anket sin ti år lange karantæne. Foto: © Christian Hartmann / Reuters / Scanpix Denmark

Jerome Valcke ønsker at blive frifundet, efter at han sidste år blev idømt ti års karantæne fra al fodbold.

Sidste sommer blev Jerome Valcke idømt en karantæne fra al fodbold i ti år af Det Internationale Fodboldforbunds (Fifa) appelkomité.

Fifas mangeårige generalsekretær har nu valgt at appellere straffen til Den Internationale Sportsdomstol (CAS).

Det meddeler CAS i en pressemeddelelse.

- Jerome Valcke ønsker at få afgørelsen tilsidesat, så sanktionen mod ham kan blive helt ophævet, meddeler CAS.

Jerome Valcke blev i februar 2016 idømt 12 års karantæne fra al fodbold af Fifa.

Måneden forinden havde forbundet fyret den i dag 56-årige franskmand, der blev Fifas generalsekretær i 2007.

Straffen blev senere nedsat til ti år.

Jerome Valcke røg ud på grund af sin rolle i den store korruptionsskandale i Fifa, der også endte med at fælde Fifas mangeårige præsident Sepp Blatter.

Jerome Valcke blev blandt andet idømt karantæne for at have deltaget i fusk med salg med billetter til VM.

/ritzau/