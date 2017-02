Tre runder tilbage: Disse klubber misser Superligaens nye mesterskabsspil

Sønderjyske har fået en skidt start på 2017. De lyseblå kan med tre kampe igen godt høste point på kontoen, men ikke nok til at overhale holdene over dem, da afstanden lige nu er to point op til mesterskabsslutspillet, og man må formode, at holdene over dem også får point på kontoen. Da der kun er ni point at spille om, bliver det svært at indhente de to point, der er op. Dog har holdene under Sønderjyske et meget sværere program, og vil ikke kunne indhente dem.