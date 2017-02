Zlatan scorede 217 mål før han fyldte 30 – siden har han fordoblet sin målscoring

Der er ingen over Zlatan Ibrahimovic, når det kommer til skarphed foran mål i karrierens efterår. Foto: ANDY RAIN / Scanpix Denmark

Modsat de fleste andre fodboldspillere bliver Zlatan Ibrahimovic kun skarpere med alderen - og ingen kan overgå den 35-årige svensker foran mål.

En af de oftest hørte klichéer i sportens verden er den om udøveren, der ligesom en god vin kun bliver bedre med alderen.

Og når sådan en forslidt sætning så alligevel finder plads i denne artikel, så er det, fordi Zlatan Ibrahimovic igen og igen beviser, at det aldrig har passet bedre på en fodboldspiller end på netop ham.

Trods den svenske angribers efterhånden fremskredne alder på 35 år, så scorer han nemlig stadig mål - og det i et tempo som ingen i nyere tid kan leve op til.

Søndag sikrede Zlatan således sig selv og Manchester United det seneste i en lang perlerække af trofæer med to scoringer i Liga Cup-finalesejren på 3-2 over Southampton, og nåede dermed op på 26 mål i 38 kampe for De Røde Djævle.

Samtidig bragte Ibrahimovic sig op på 248 scoringer i 303 kampe for klub- og landshold - efter at han fyldte 30 år.

Fodboldverdenens ældste målslugere Ingen anden spiller kan måle sig med Zlatans måltotal siden han fyldte 30 år. Zlatan Ibrahimovic: 248 mål i 303 kampe Henrik 'Henke' Larsson: 161 mål i 275 kampe Antonio Di Natale: 153 mål i 261 kampe Pierre van Hooijdonk: 143 mål i 235 kampe Didier Drogba: 139 mål i 266 kampe Aritz Aduriz: 124 mål i 276 kampe Pauleta: 119 mål i 240 kampe Robbie Keane: 117 mål i 176 kampe Cristiano Ronaldo: 115 mål i 119 kampe

Den imponerende måltotal, som de fleste andre spillere kun kan drømme om at matche på en hel karriere, gør den lange svensker til den klart mest scorende spiller på over 30 år i nyere tid. Det viser en statistik, som Gracenote har foretaget for TV 2 SPORT.

Og som om det ikke var nok, så har 'gamle Zlatan' faktisk også forlængst overgået sit 'unge jeg'. Før han fyldte 30 skulle Ibrahimovic nemlig til sammenligning bruge 491 kampe på at nå 217 scoringer i sin seniorkarriere, der begyndte i Malmö FF, da Zlatan var 17 år gammel.

Manchester United-manager José Mourinho var da også fuld af lovord om om sin aldrende bombers første sæson i klubben efter en fri sommertransfer fra PSG, der langt fra faldt i god jord hos alverdens United-fans.

- Det er kun en tosset spiller, der tager udfordringen i at komme til England og en klub som Manchester United som 35-årig op, hvis han ikke følte, at han kunne gøre det, sagde portugiseren efter søndagens pokaltriumf.

- Jeg ville ikke have hentet ham, hvis han ikke selv ville. Han tog beslutningen, fordi han følte sig klar, og det er det vigtigste. Derfor skal kreditten for hans præstationer også udelukkende gå til ham selv, sluttede Mourinho.