EM-favoritter erstatter tradition med iøjnefaldende tiltag

Normalt står der DAHLKVIST oven over 7-tallet. Fremover kommer der til at stå "Believe in your damn self. @zaralarsson". Foto: SvFF

Sveriges EM-hold har droppet de traditionelle efternavne på spillertrøjerne. I stedet spiller de med selvvalgte budskaber over tallene.

Forestil dig Lionel Messi løbe rundt på en fodboldbane med nummer 10 på ryggen og en tekst, der lyder: "I'm the boss". Det lyder langt ude, men det er det måske alligevel ikke.

Ved det kommende EM kommer de svenske fodboldkvinder til at skille sig markant ud. Holdet, der sammen med Tyskland, Frankrig og England regnes som favoritter til at vinde turneringen, har nemlig præsenteret nye trøjer, og her bryder svenskerne med en kendt tradition. I stedet for de normale efternavne skal de svenske stjerner spille med budskaber på ryggen.

Det giver nogle forventninger, når man vælger at skrive "I’m the boss” på sin trøje. Sanne Troelsgaard om Sveriges nye trøjer

- Se aldrig ned på nogen med mindre det er for at hjælpe hende op. @gudschy, står der eksempelvis over 8-tallet på stjernen Lotta Schelins nye trøje.

Citatet stammer fra den svensker forfatter og selverklærede feminist Gudrun Schyman.

Spillerne har selv valgt de budskaber, de vil spille med. Flere af teksterne er hentet fra andre kvinder på Twitter, og Schelin er glad for ideen, der naturligvis er præsenteret med et hashtag: #idittnamn.

- Jeg synes, det er fantastisk, at vi sammen med andre stærke kvinder og stemmer kan vise, at alt er muligt, siger Lotta Schelin til Aftonbladet.

Lotta Schelin spiller med et tweet på ryggen. Foto: SvFF

Jeg er chefen

Et par af de andre spillere har valgt følgende budskaber:

Hanna Folkesson: I’m not bossy. I’m the boss.

Lisa Dahlkvist: Believe in your damn self. @zaralarsson

Olivia Schough: Everyone you meet is fighting a battle you know nothing about. Be kind. Always. @loglady99

SCHOUGH erstattes af en påmindelse om at opgøre sig ordentligt. Foto: SvFF

Både Nilla Fischer og Pauline Hammarlund skal spille med budskabet: The future is female.

Danmark holder sig til traditionerne

Danmark får ikke en ny trøje til EM 2017, oplyser DBU til TV 2 SPORT. Derfor kommer de danske spillere til at spille videre med de trøjer, de fik til de to sidste kvalifikationskampe.

Dermed holder man også fast i traditionen med efternavne over tallene. Og mens flere af de svenske trøjer refererer tweets, så har Danmarks trøje referencer til vikingetiden med et brynjemønster på skulder-samt brystpartiet.

Og det glæder faktisk to af Danmarks profiler, Sanne Troelsgaard og Theresa Nielsen, at de ikke skal spille med et budskab på ryggen:

- Ideen er rigtig, rigtig fin. Og mange af budskaberne er gode. For eksempel at man er lige uanset køn - men det er måske lidt voldsomt at skrive det på en spillertrøje, siger Sanne Troelsgaard til TV 2 SPORT.

- Det giver også nogle forventninger, hvis man vælger at skrive "I’m the boss” på sin trøje. Så vil jeg foretrække, at der bare står Troelsgaard på min ryg. Det er jeg mest tryg ved, uddyber hun.

Sådan ser Danmarks landsholdstrøje ud - også ved EM 2017. Troelsgaard og Nielsen spiller med nummer 7 og 8. Foto: Henning Bagger / Scanpix Denmark

Hold- og værelseskammeraten Theresa Nielsen er enig med Troelsgaard, der netop er skiftet til svenske FC Rosengård.

- Ideen er fed, men jeg tror faktisk ikke, jeg vil ofre min trøje. Jeg er ikke sikker på, det er der, man skal sende et budskab, siger Theresa Nielsen, der selv lige er skiftet til norske Vålerenga, til TV 2 SPORT.

- Det er spændende, at man bruger trøjerne til noget nyt. Men jeg vil nok heller ikke af med mit navn for et budskab. Dem kan man sende på mange andre måder, eksempelvis på de sociale medier, slutter Theresa Nielsen.

De to spillere kan i morgen træde ind i top 10 over spillere med flest kampe for det danske kvindelandshold. De har begge spillet 104 landskampe inden årets Algarve Cup.

Ved Algarve Cup skal Danmark møde Canada, Portugal og Rusland i gruppekampene den 1., 3. og 6. marts.