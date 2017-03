Enrique om Barcelona-exit: Beslutningen er velovervejet

Luis Enrique forlader FC Barcelona efter denne sæson. Foto: LLUIS GENE / Scanpix Denmark

FC Barcelonas snart forhenværende træner ser frem til afslutningen på sin tredje og sidste sæson i klubben.

Luis Enriques position som cheftræner for FC Barcelona har været til debat i den seneste tid, ikke mindst i de spanske medier.

Alligevel kom det som noget af en overraskelse, da den 46-årige spanier onsdag aften - umiddelbart efter Barcelonas 6-1-sejr over Sporting Gijón - annoncerede, at han forlader de regerende mestre efter denne sæson.

- Jeg kommer ikke til at være træner for Barcelona i næste sæson, siger Luis Enrique ifølge Reuters.

- Det er en svær, velovervejet og gennemtænkt beslutning, og jeg bliver nødt til at gøre, hvad jeg tænker, siger træneren.

Luis Enrique blev i sommeren 2014 ansat som cheftræner for FC Barcelona, hvor han som aktiv selv spillede fra 1996 til 2004.

Træneren førte i sine første to sæsoner blandt andet Barcelona til to spanske mesterskaber, to spanske pokaltitler, en Champions League-triumf og en sejr ved VM for klubhold.

I denne sæson er han imidlertid blevet kritiseret, blandt andet fordi Barcelona har haft svært ved at holde trit med Real Madrid i den spanske liga.

For nylig tabte Barcelona desuden 0-4 ude til Paris Saint-Germain i den første af to kampe i ottendedelsfinalerne i Champions League, hvilket gør det svært at tro på samlet avancement til spanierne.

Luis Enrique ser uanset hvad frem til sin sidste tid i Barcelona i denne omgang, hvor Barcelona blandt andet også skal spille pokalfinale mod Alavés.

- Tre spændende måneder venter. Vi står i en svær situation, især i én turnering, men med alles hjælp kan vi vende den kamp, siger træneren med henvisning til kampen mod Paris Saint-Germain.

FC Barcelonas præsident, Josep Maria Bartomeu, begræder trænerens farvel.

- Luis Enrique har givet os stor succes, og han kan stadig give os endnu mere. Spillerne er motiverede, siger præsidenten.