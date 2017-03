Otte magiske minutter hjælper City videre i FA Cuppen

Manchester Citys Sergio Aguero (th) Leroy Sane (tv). Foto: OLI SCARFF / Scanpix Denmark

På otte minutter gik Manchester City fra 0-1 til 3-1 hjemme mod Huddersfield i FA Cuppen.

Manchester City er som det sidste hold klar til kvartfinalerne i verdens ældste fodboldturnering, FA Cuppen.

Josep Guardiolas mandskab vandt onsdag aften omkampen mod Huddersfield med 5-1 efter at have scoret tre gange på otte minutter i første halvleg.

Huddersfield havde ellers chokstartet med et tidligt mål af Harry Bunn, men Leroy Sane, Sergio Agüero og Pablo Zabaleta var alle på pletten mellem det 30. og 38. minut.

Den udskældte City-målmand Claudio Bravo nåede at have et par gode redninger, inden opgøret endegyldigt blev lukket med lidt under tyve minutter igen.

Her gjorde Sergio Agüero det til 4-1, mens indskiftede Kelechi Iheanacho i overtiden cementerede sejren med 5-1-målet.

Gæsterne fra toppen af Englands næstbedste række havde danskeren Philip Billing med fra start, og han gjorde en god figur i begyndelsen af kampen med måloplægget til 1-0. Efter 67 minutter blev han udskiftet.

I kvartfinalen skal en anden dansker forsøge at stoppe Manchester City, hvis Middlesbrough altså vælger at gøre brug af Viktor Fischer i kvartfinalen.