Utrolig scoringsstime: Real Madrid slår endnu en Barcelona-rekord

Real Madrid-spillerne buldrer videre mod den liga-titlen. Efter aftenens kamp resterer der 14 kampe i den spanske liga.

For anden gang i denne sæson har Madrid-klubben slået en af Barcelonas rekorder.

Tilbage i januar tog Real Madrid den spanske rekord for flest kampe i træk uden nederlag, da holdet med en overtidsscoring mod Sevilla nåede op på 40 kampe på stribe uden at tabe.

Det var én kamp mere end ærkerivalen fra Barcelona, der indtil da var rekordindehaver med 39 kampe.

Og nu har kongeklubben taget endnu en rekord fra Messi og co.

Real Madrid spiller nemlig her til aften mod Las Palmas i den spanske liga, og her bragte Isco hjemmeholdet foran med 1-0 efter otte minutter.

Det mål betyder, at Zidanes tropper nu har fået modstanderens netmasker til at blafre i 45 kampe i træk, og det er endnu engang en enkelt kamp mere, end hvad catalanerne har præsteret.

Dermed er Real Madrid altså indtil videre blevet to rekorder rigere i denne sæson, mens Barcelona er blevet to fattigere.

Det går generelt godt for madrilenerne, der både topper den spanske liga og samtidig står med det ene ben i Champions Leagues kvartfinaler efter en 3-1-sejr over Napoli i den første af to knockoutkampe.