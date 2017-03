Verdens farligste angriber snyder Danmark for point

Simone Boye, Janni Arnth, Nanna Christiansen og Line Jensen ser ærgerlige til, mens Christine Sinclair jubler over sejrsmålet kort før tid. Foto: NUNO VEIGA / Scanpix Denmark

Danmarks undertippede kvindelandshold var kun få minutter fra at få point mod Canada i premierekampen ved Algarve Cup 2017.

Kvindelandsholdet har god grund til at ærgre sig efter premierekampen ved Algarve Cup.

Danmark var nemlig uhyre tæt på at levere endnu et flot resultat mod OL-bronzevinderne Canada. Først i sidste minut fik verdens farligste angriber sparket bolden i mål. Christine Sinclair scorede sit landsholdsmål nummer 166 og sikrede Canada en sejr på 1-0. Sidste år spillede de to hold også premierekamp ved Algarve Cup - dengang vandt Danmark med samme cifre.

Selvom den canadiske sejr først blev sikret til allersidst, så var den helt fortjent. Nils Nielsens mandskab var nemlig under hårdt pres.

I kampens første 20 minutter var Danmark sådan set godt med, men herefter var Simone Boye, Janni Arnth og Line Røddik på hårdt arbejde i det defensive.

Canadierne dominerede opgøret, hvor danskerne dog formåede at tæmme Christine Sinclair indtil sidst minut. Et indlæg fra venstre side ramte tydeligvis en dansk arm, inden den canadiske skarpretter sikkert kunne hamre bolden i mål fra tæt hold.

Sinclair er med sine 166 verdens farligste landsholdsspiller, der stadig er aktiv. Og nu er hun ’kun’ 18 mål efter amerikanske Abby Wambach.

Christine Sinclair er både topscorer og anfører for Canada. Foto: PAULO WHITAKER / Scanpix Denmark

Ud over scoringen havde Canada også et forsøg på overliggeren i første halvleg. Så tæt kom Danmark aldrig på en scoring, men holdet nærmede sig dog flere chancer. Som så mange gange før spillede anfører Pernille Harder en hovedrolle i den del af spillet.

Onsdag kunne Wolfsburg-spilleren dog ikke erobre opmærksomheden fra målmand Stina Lykke. Kolding Q-keeperen stod en flot kamp og kan tage en stor del af æren for, at skadesplaget dansk landshold kun tabte med et mål.

Nils Nielsen har valgt de her 11 til start mod Canada ved første kamp ved #algarvecup. Følg kampen live her: https://t.co/xwV6XnAf7D pic.twitter.com/1oeRTCqVm4 — Dansk Boldspil-Union (@DBUfodbold) March 1, 2017

Nils Nielsen må siden EM-kvalifikationen se bort fra både viceanfører Johanna Rasmussen, Julie Trustrup og Karoline Smidt, der alle er ude med korsbåndsskader. Derudover er Nadia Nadim heller ikke med i Portugal på grund af en skade.

Algarve Cup er en traditionsrig og prestigefyldt træningsturnering på Portugals sydkyst. En række af de bedste nationer er med ved turneringen, der i år fungerer som den perfekte optakt til sommerens VM-slutrunde i Holland.

Ved Algarve Cup er Danmark i gruppe med Canada, Rusland og Portugal. De to sidstnævnte er også kvalificeret til EM, hvor Danmark skal forsvare bronzemedaljerne fra 2013.