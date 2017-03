14.000 vrede fans tilmeldte sig protest - kun fem mødte op

Alexis Sanchez er en af de vigtigste spillere i Arsenal, men de chilenske fodboldfans mener, at han er den eneste, der arbejder nok for holdet - de vil have, at han skifter væk. Foto: Michael Dalder / Scanpix Denmark

Onsdag var der lagt op til chilensk protest for at få Arsenal-spilleren Alexis Sanchez til at skifte klub. Det gik dog ikke helt som planlagt.

Tilbage i februar kunne vi her på siden fortælle, at et stort protest-march var under opsejling i Chile, arrangeret af de chilenske fodboldfans.

De vil nemlig have, at en af landets bedste spillere, Alexis Sanchez, skal skifte væk fra Premier League-klubben Arsenal.

Den 1. marts skulle protesten så endelig finde sted, i den chilenske hovedstad Santiago. Det forløb dog ikke helt som håbet.

Protesten blev organiseret gennem Facebook, hvor begivenheden ’National march for at få Alexis Sánchez til at forlade Arsenal' på dagen for protesten var nået op på 14.000 tilmeldinger.

Af de 14.000 personer dukkede fem op. Ikke femtusinde, men bare fem.

Heldigvis så de i det mindste ud til at hygge sig:

Video: The anti-Arsenal protest held in Santiago yesterday attracted a handful of people. pic.twitter.com/8eS9BuKCd0 — Fresh Arsenal (@Fresh_Arsenal) March 2, 2017

På Facebook-begivenheden fremgik det blandt andet, at 'chilenerne er trætte af at se en af deres stjerner arbejde alene for sit hold'.

Sanchez er lige nu klubbens topscorer med 20 mål, mens han også står noteret for flest assist med 11 af slagsen i alle turneringer.