DBU med overraskende svar på kritik: Vi har fået godkendt aftalen

DBU har fået international godkendelse til den nye magtfordeling i dansk fodbold, siger næstformand Bent Clausen.

Dansk Boldspil-Unions (DBU) tidligere genrealsekretær Jim Stjerne Hansen åbnede i mandags debatten om den fremtidige magtstruktur i dansk fodbold med et åbent brev til DBU's repræsentantskab.

Her advarede den mangeårige fodboldleder mod de ændringer, som vil give Divisionsforeningen magten over elitefodbolden i Danmark.

Hidtil har DBU haft retten til at udstede licenser til de klubber, der vil drive professionel fodbold i Danmark, ligesom det også er hos DBU, de enkelte kontrakter skal godkendes.

Umiddelbart må den slags aftaler ikke overgives til tredjepart - Divisionsforeningen - uden at UEFA's og FIFA's organer har godkendt dette.

Men den forhindring er ifølge næstformand i DBU, Bent Clausen, blevet løst. Det fortalte han i News & Co.

- Den vil jeg da glæde mig til at se, og så vil jeg glæde mig til at se, hvad man har lagt frem for UEFA og FIFA, for jeg vil blive meget overrasket, hvis man har fået en blank godkendelse på det, som ligger i "Eliteaftalen", siger Jim Stjerne Hansen til TV 2 SPORT.

Men DBU fortæller altså, at det skulle være på plads.

- Vi har fået klart svar fra UEFA/FIFA på, at lovændringsforslaget og "Eliteaftalen" i sin helhed, som bliver fremlagt på lørdag, er godkendt, slår DBU's vicedirektør Kenneth Reeh fast over for TV 2 SPORT.

Umiddelbart er der kun et enkelt spørgsmål, som DBU ikke har fået - eller søgt - godkendelse til, nemlig til at overdrage retten til det IT-system (TMS-systemet), hvor de enkelte kontrakter og transfers bliver oprettet ved indgåelse over for FIFA.

I dag er det således DBU, der indtaster de kontrakter, der indgås i et fælles system, og den ret kan ikke umiddelbart flyttes uden godkendelse.

- Det er en teknikalitet, for der er ingen hverken hos Divisionsforeningen eller hos os, der bekymre sig om, hvem det er, der taster det ind i TMS-systemet; om det er en person hos Divisionsforeningen eller hos os, det er afgørende, hvem der taster den enkelte transfer ind i systemet, fortæller Kenneth Reeh til TV 2 SPORT.