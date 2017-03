Fernando Torres slået bevidstløs efter uhyggeligt sammenstød

Fernando Torres blev hurtigt bragt på hospitalet. Foto: MIGUEL VIDAL / Scanpix Denmark

Der udspillede sig uhyggelige scener i spansk fodbold torsdag aften, da Atlético Madrids Fernando Torres faldt bevidstløs til jorden efter en duel.

Fodboldstjernen Fernando Torres kom alvorligt til skade med hovedet i torsdagens La Liga-kamp mod Deportivo La Coruña.

I kampen slutfase bragede hjemmeholdets Alex Bergantiños ind i Atlético-angriberen bagfra og ramte hans hoved, så han bevidstløs røg i græsset uden at tage fra med hænderne.

Medspillerne var lynhurtigt over den bevidstløse Torres, og en af spillerne forsøgte hurtigt at hive hans tunge ud af munden, så han ikke blev kvalt i den.

Fernando Torres inden han bliver båret ind i ambulancen. Foto: CABALAR / Scanpix Denmark

Lægepersonalet kom hurtigt på banen og fik lagt ham i nakkekrave og på en båre, så en ambulance, der var kørt ind på stadion, kunne fragte ham til hospitalet i A Coruña.

På Twitter skrivert Atlético Madrid, at Torres allerede fået foretaget en CT-scanning, som ikke umiddelbart har vist tegn på svære skader eller forandringer.

Hans tilstand var stabil, og han var ved bevidsthed. Hans agent, Antonio Sanz, fortalte endvidere til Radio Marca, at han var i stand til at tale på vej til hospitalet.

Gracias por los mensajes de apoyo a @Torres. Está estabilizado y consciente. Pasará la noche en observación y mañana se le harán más pruebas — Atlético de Madrid (@Atleti) March 2, 2017

Kampen, som sluttede 1-1, gik nærmest i stå efter den uhyggelige hændelse. Mens Torres blev behandlet, gik flere spillere rundt og var tydeligt påvirkede af situationen.

Efter kampen var det da også en påvirket Atlético-spiller, der mødte pressen.

- Det er frygteligt at se sådan noget. Det er vi ikke vant til, og vi blev bange. Men de nyheder, vi har fået, er gode. Det vigtigste er, at han har det godt og kommer sig. Han er et af de bedste mennesker, jeg kender, sagde Filipe Luis ifølge El País.

Fernando Torres overnatter på hospitalet til observation, og fredag venter der ham en række tests.