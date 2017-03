Gareth Bale undskylder kostbar udvisning

Gareth Bale blev udvist i kampen mod Las Palmas. Foto: JuanJo Martín / Scanpix Denmark

Gareth Bale fik rødt kort i Real Madrids 3-3-kamp mod Las Palmas efter en tåbelig udvisning.

Real Madrid mistede et vigtigt og overraskende skridt i den spanske mesterskabskamp, da holdet var heldige med at få 3-3 på hjemmebane mod Las Palmas.

To scoringer af Cristiano Ronaldo ændrede 1-3 til 3-3 i kampens slutfase, men de to tabte point betød, at FC Barcelona overtog førstepladsen, og Gareth Bale må tage sin anselige del af skylden for fiaskoen efter sin udvisning.

- Jeg vil gerne undskylde til holdet og fansene. Jeg håber, jeg lærer af min fejl, siger waliseren, der netop er vendt tilbage fra en langvarig skade, til Real Madrid TV ifølge AFP.

Real Madrid spillede skidt mod Las Palmas, men havde alligevel 1-1 med til pause.

De fleste forventede nok, at Real Madrid ville sætte tingene på plads i anden halvleg, men efter få minutter blev Bale smidt ud for en tåbelig forseelse.

Efter at have begået et frispark, tjattede waliseren til modstanderen med foden, og da Las Palmas skubbede Bale, svarede han igen med et endnu hårdere skub.

Las Palmas-spilleren røg til jorden, og dommeren viste Bale vejen til omklædningsrummet på Bernabeu med et rødt kort.

En besynderlig opførsel fra Bale, som aldrig tidligere har fået rødt kort for Real Madrid.

Faktisk var det hans blot andet røde kort i karrieren efter næsten 400 kampe på topplan for Real Madrid, Tottenham og Southampton.

Dog mener Bale, at dommeren overreagerede ved at smide ham ud i onsdagens kamp.

- Jeg mener ikke, at det var til rødt kort. Jeg fik gult kort for et frispark. Så blev jeg skubbet, og jeg skubbede bare tilbage, siger Bale.

Cheftræner Zinedine Zidane var ikke interesseret i at komme med undskyldninger efter pointtabet.

- Vi kan ikke lede efter undskyldninger. Det, vi kan gøre, er at forbedre vores indsats. Vi er ikke tilfredse med, hvordan vi spiller, siger han ifølge AFP.