Leicester offentliggør overskud og åbner gammel sag

Kasper Schmeichel og Leicester City præsenterer et overskud på 143 millioner kroner før skat. Foto: Jason Cairnduff / Scanpix Denmark

Leicester havde et overskud på 143 millioner kroner i mesterskabssæsonen og kæmper mod gammel straf.

Der har været krisestemning i fodboldklubben Leicester City de seneste måneder, men i mandags fik holdet en stor triumf med 3-1-sejren over Liverpool, og torsdag kom der så godt nyt fra klubbens økonomiafdeling.

Den fantastiske 2015/16-sæson, der sluttede med det sensationelle mesterskab i sommer, smittede også af på klubbens regnskab.

Regnskabsåret med afslutning 31. maj blev torsdag offentliggjort af klubben, og det viste et overskud på 143 millioner kroner før skat.

Dermed er der grund til glæde i klubben, som ellers har haltet voldsomt i denne sæson, hvor man er havnet i nedrykningsstriden og har fyret mestertræneren Claudio Ranieri.

Meddelelsen om regnskabet gemte dog også på en anden lille nyhed af mere negativ karakter.

Klubben kæmper stadig med en gammel sag fra klubbens oprykningssæson i 2014, hvor organisationen bag Englands bedste fodboldrækker, Football League, har dømt klubben for at bryde reglerne om Financial Fair Play (FFP).

I meddelelsen torsdag skriver Leicester, at man tager retlige skridt mod den dom, som man fortsat finder forkert.

Ifølge Financial Fair Play-aftalen måtte klubben maksimalt have et underskud på otte millioner pund (70 millioner kroner), men Leicester endte med et underskud for sæsonen på 20,8 millioner pund.

Leicester mener dog, at de 13 millioner pund af underskuddet ikke hørte med i FFP-regnskabet, da pengene var gået til oprykningen og klubbens akademi.