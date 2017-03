Spansk trænerlegende: Én dansker var bedre end Michael Laudrup

Vicente del Bosque spillede i tre år sammen med danske Henning Jensen i kongeklubben Real Madrid.

Med den sorte trenchcoat trukket lidt op i nakken og et finurligt smil på læben under det prydelige, grå overskæg, ligner Vicente del Bosque en hyggelig morfar til fodboldtræning med sit barnebarn.

En råkold martsaften er en af fodboldens helt store personligheder på besøg i Roskilde. Han er en af de mest vindende fodboldtrænere i nyere tid - spanieren Vicente del Bosque.

Han var usædvanligt god, og det siger jeg ikke bare, fordi han var fra Danmark. Vicente del Bosque om Henning Jensen

Tidligere har den 66-årige legende trænet både Real Madrid og det spanske landshold. Nu er del Bosque i Roskilde for at fortælle om den fodboldskole, som han sammen med Roskilde KFUM afvikler i uge 31.

Det er et tilfældigt møde i sommeren 2016 på ferieøen Mallorca, der har ført den dobbelte Champions League-vinder til domkirkebyen, og for første gang del Bosque sin fodboldskole uden for Spaniens grænser.

Kender til dansk fodbold

Campus International del Bosque har drevet fodboldskoler i Spanien i mange år. Udover fodboldtekniske færdigheder er det især "det hele menneske" og det at opføre sig ordentligt - både som menneske og som fodboldspiller, der er afgørende for den spanske mestermager.

Diplomaten, gentleman'en og fodboldromantikeren kender en del til dansk fodbold. Han har eksempelvis spillet sammen med Henning Jensen, som del Bosque nævner som den bedste danske Real Madrid-spiller nogensinde.

- Jeg var holdkammerat med Henning Jensen i de år, han var i Real Madrid. Han var usædvanligt god, og det siger jeg ikke bare fordi, han var fra Danmark. Han var virkelig noget særligt og et fremragende menneske, smiler spanieren varmt til TV 2 SPORT under samtalen i Roskilde.

Henning Jensen spillede fra 1976-79 i Real Madrid. Foto: Erik Jepsen / Scanpix Denmark

Der skal nok være dem, der mener, at Michael Laudrup også må være helt deroppe blandt de allerbedste. Det nikker spanieren da også til, men alligevel:

- På en måde var Henning Jensen bare endnu større, og fordi jeg var på hold med ham, så kender jeg ham bedre. Da han var i klubben, viste han sig som en god fodboldspiller, og han opførte sig altid godt, fastslår del Bosque.

Tæller ned til endnu et besøg

Vincente del Bosque overværede onsdag en træning på Roskilde KFUM's kunstgræs. Trods den åbenlyse aldersforskel var der ingen tvivl om, at de unge godt kunne fornemme, at denne aften var noget helt særligt.

- Det er mere teknisk, forklarede Anders Juul Andersen efter den første session på træningsbanen sammen med de to spanske instrukører Pau Gomez og Pau Alberti.

- Jeg glæder mig, og jeg er allerede begyndt at tælle ned til, de kommer tilbage, sagde Anders Juul Andersen forventningsfuldt til TV2 SPORT.

Til sommer vil unge mellem otte og femten år igen kunne opleve spansk magi ved træningen i Roskilde. Og hvis det står til Vincente del Bosque, så kommer spillerne derfra med både fodboldfærdigheder og lidt mere ordentlighed i bagagen.

Mesteren viste sig selv fra sin allermest diplomatiske side, da han fik et af fodboldens mest stillede spørgsmål:

- Hvem er den bedste fodboldspiller i verden, og hvem er det bedste menneske, Lionel Messi eller Christiano Ronaldo?

Svaret var en topdiplomat værdigt.

- Vi er i Ronaldos og Messis tidsalder.