Tysk VM-guldvinder slået ned under bytur - fik voldsomme hovedskader

Kevin Grosskreutz (midt i billedet) og resten af det tyske landshold fejrede i 2014 det første tyske verdensmesterskab i 24 år. Foto: ALEX GRIMM / Scanpix Denmark

En af de tyske VM-vindere fra 2014 er blevet indlagt med en hovedskade efter et slagsmål. Klubkarrieren er i fare.

Tilbage i 2014 var Kevin Grosskreutz med til at løfte den gyldne pokal efter en af de største triumfer i nyere tysk fodboldhistorie.

Natten til tirsdag havde han knapt så meget at juble over, da han ifølge det store, tyske medie Bild var involveret i et slagsmål i den tyske by Stuttgarts gader.

Slagsmålet fandt ifølge det tyske medie sted, efter Grosskreutz og hans venner klokken lidt over to om natten havde forladt deres foretrukne natklub og var på vej igennem byen. Her blev det til et sammenstød mellem gruppen og fire andre unge mennesker.

Bild beretter, at Grosskreutz blev ramt af mindst ét knytnæveslag på overkroppen, der sendte tyskeren i gulvet, hvor han landede direkte på baghovedet.

Det fremgår også af privatbilleder, mediet bringer, hvor fodboldspilleren har tydelige, blodige sår i baghovedet, ligesom han kun kan åbne det ene øje en smule. Du kan se billederne via linket her.

Grosskreutz, der tidligere har spillet for Borussia Dortmund, optræder lige nu for førerholdet i den næstbedste tyske række, VfB Stuttgart. Men byturen mandag var mulig, fordi højre backen lige nu sidder ude med en skade i foden.

Han var efter sammenstødet indlagt på et lokalt hospital i 24 timer, og han har efterfølgende besluttet at gå videre med sagen mod de fire mistænkte, politiet har anholdt. De er alle i alderen 16-19 år.

Problemer hos klubben

VfB Stuttgart var hurtige til at komme med en officiel melding om, at tyskeren efter omstændighederne har det godt.

Men klubben har ifølge Bild ikke været glade for tyskerens eskapader. Onsdag var han til et to timer langt møde med klubbens manager Jan Schindelmeiser på ledelsens kontor.

Derefter tog han tilbage til hospitalet for at få foretaget yderligere undersøgelser.

Det er ikke første gang Grosskreutz har været i problemer. Tilbage i 2014 blev han anmeldt for at have kastet en kebab mod nogle Köln-tilhængere, der havde været højlydte over for ham. Anmeldelsen blev siden trukket tilbage.