U21-landstræner skal løse forsvarskabale efter EM-afbud

Niels Frederiksen er i problemer efter forsvarsspiller har meldt fra med skade. Foto: Scanpix

Pascal Gregors skade giver Niels Frederiksen travlhed med at finde et nyt alternativ i det centrale forsvar.

U21-landstræner Niels Frederiksen har fået en udfordring, inden han i næste uge skal sætte navne på de spillere, der i slutningen af marts skal spille EM-testkampe mod Spanien og England.

Det bliver hans sidste testkampe, inden han skal udtage truppen til EM i juni.

FC Nordsjællands forsvarsspiller Pascal Gregor har været fast inventar på det danske hold, men efter en operation venter der ham fem måneders pause - og dermed intet U21-EM.

Niels Frederiksen har gennem store dele af EM-kvalifikationen benyttet sig af Pascal Gregor, Andreas Maxsø og Patrick Banggaard til pladserne i det centrale forsvar. Med Gregors skade er to stoppere for lidt.

- Først og fremmest er det rigtig ærgerligt og synd for Pascal. Han har spillet gode kampe for både FC Nordsjælland og U21-landsholdet.

- Nu skal jeg udtage et nyt U21-landshold i næste uge, og der skal jeg udtage en anden end Pascal, og jeg har ikke endeligt taget stilling til, hvem det bliver, siger Niels Frederiksen og åbner op for intern rokering:

- Vi har også Jakob Blåbjerg fra AaB, som vi har benyttet meget som venstre back i de fleste af vores kvalifikationskampe, men han er jo egentlig centerstopper, som han også har været for AaB i foråret.

På A-landsholdet bliver centerforsvaret omtalt som en position, hvor landstræner Åge Hareide har et luksusproblem med at vælge sine startere.

U21-landstræneren føler sig ikke helt lige så godt besat.

- Det er ikke den position, vi er allermest udsatte på. Men det er klart, at hvis man ikke har spillet U21-landskampe før, så går man ikke bare ind og erstatter Pascal Gregor, som har spillet en masse U21-landskampe. Det gør man bare ikke, siger Niels Frederiksen.

A-landsholdsspilleren Andreas Christensen opfylder med sine 20 år kriteriet for at deltage ved sommerens EM-slutrunde. Han var med i to kvalifikationskampe for U21-landsholdet i efteråret 2015.

- Jeg synes, at Andreas er en rigtig dygtig spiller, og det er derfor, han spiller på vores A-landshold, siger Niels Frederiksen.

- Vores ambition er at stille det stærkest mulige hold til den EM-slutrunde, og det betyder, at alle fodboldspillere med dansk pas, der har alderen til at være med, er i spil. Det er det tætteste, jeg kan komme på det emne.

Niels Frederiksen prøvede som OL-landstræner at løse en meget mere kompleks trupudfordring, fordi turneringen lå samtidig med, at Superligaen var i gang.

U21-EM i Polen begynder for Danmarks vedkommende 18. juni.