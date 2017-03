Uefa uddeler EM-milliard til mændene – kvinderne får intet

Peter Ankersen, Robin Olsen og Erik Johanson var med til at sikre FCK knap fem millioner kroner. Julie Trustrup spillede fem af Danmarks otte kvalifikationskampe til EM - men Brøndby får ingen penge af Uefa. Foto: Scanpix

Herreklubber fik over en milliard kroner for at give spillere fri til EM. De kvindelige klubber får 0 kr.

14,5 millioner kroner blev i februar sendt mod 17 danske fodboldklubber.

Pengene var en kompensation fra det europæiske fodboldforbund Uefa, fordi klubberne har stillet spillere til rådighed før og under EM-slutrunden i Frankrig. En frigivelse af spillerne som klubberne vel at mærke var forpligtiget til på grund af reglen om landsholdsterminer.

Til sommer er der så EM igen. Denne gang i kvindefodbold, og denne gang bliver det sandsynligvis med flere spillere fra den danske liga, end vi så på herrernes side. Men 3F Liga-klubberne får ingen kompensation. Kvinderne er nemlig ikke med i den aftale, som Uefa har indgået med den europæiske kluborganisation ECA. Det skriver Dagens Nyheter.

- Det er forkert at give kompensation på herresiden uden at gøre det på kvindesiden, siger Jan Borre, formand i Kvindedivisionsforeningen, til TV 2 SPORT.

Kompensationen fra Uefa dækker både kvalifikationen til EM og selve slutrunden. Beløbene udregnes efter spilletid i kampene og ligaernes rangering. Pengene kommer blandt andet fra tv-indtægter og sponsorer.

Derfor er det vanskeligt at fastslå, præcist hvor mange penge kvindeklubberne ’går glip’ af.

Der kan være penge på vej fra DBU

Det ligger dog fast, at FC København er den Superliga-klub, der modtog flest kompensationskroner fra Uefa. Københavnerne havde tre spillere med ved EM og modtog 4,75 millioner kroner. I alt deltog seks Superliga-spillere i slutrunden. 17 klubber havde spillere med i kvalifikationen, og det resulterede altså i 14,5 millioner kroner i alt.

På kvindesiden var der 12 spillere fra 3F Ligaen i den trup, der sidste efterår slog Sverige med 2-0 og endegyldigt kvalficerede Danmark til EM. Lige nu er 13 spillere fra den danske liga med landsholdet til Algarve Cup. Her betaler DBU heller ingenting til klubberne, hvilket ellers er normalt på herresiden. Men det kan måske være på vej, fortæller bestyrelsesmedlem i DBU, Mette Bach Kjær:

- Det lyder yderst rimeligt, hvis der også kommer kompensation til kvindeklubberne. Det er jo også derfor, vi selv har taget det op, siger hun til TV 2 SPORT.

Simone Boye og Janni Arnth ser ærgerlige til, mens Christine Sinclair jubler over sejrsmålet kort før tid. Danmark tabte 1-0 til OL-bronzevinderne Canada i den første kamp ved Algarve Cup. Foto: NUNO VEIGA / Scanpix Denmark

Mette Bach Kjær kendte ikke i forvejen til herrernes kompensation fra Uefa, men ud over at hun taler for en DBU-betaling til klubberne, så deler hun opfattelse med klubbernes formand angående den direkte betaling fra Uefa til klubberne:

- Det er vigtigt at vise, at man også vil kvindefodbolden. En ting er at snakke om det, det er noget andet at vise det udadtil, slutter Jan Borre, der ud over at være formand i Kvindedivisionsforeningen også er formand i Brøndby IFs kvindeafdeling.

Både Jan Borre og Mette Bach Kjær mener dog ikke, at størrelsen på kompensationen skal være på niveau med herrernes. Der skal være en rimelighed mellem lønninger, billet- og sponsorindtægter og så kompensationsbeløbet.

Juventus og Liverpool var de klubber, der havde flest spillere med ved EM 2016. Begge mandsaber havde 12 spillere med i Frankrig. De to klubber modtog henholdsvis 29 og 25 millioner kroner.

I alt uddelte Uefa lidt over 1 milliard danske kroner ifølge Sydsvenskan.