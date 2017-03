Dansk fodboldliga kan laves helt om: - Alt er i spil

Fortuna Hjørring vandt i sidste sæson The Double. Foto: Henning Bagger / Scanpix Denmark

Superligaen er i denne sæson blevet lavet om. Nu skal kvindernes 3F Liga også undersøges for mulige forbedringer. Alt er i spil, lyder det fra DBU.

Danmarks bedste kvindefodboldrække skal måske laves om.

DBU og Kvindedivisionsforeningen er tæt på at lande en aftale, der straks skal sætte gang i en undersøgelse af 3F Ligaen. Målet er at finde muligheder, der kan styrke ligaen både på og uden for banen.

Det fortæller Mette Bach Kjær, der sidder i DBU’s bestyrelse som kvindefodboldens repræsentant.

- Vi skal i mål med aftalen her i foråret, for drømmescenariet er, at undersøgelsen er færdig inden udgangen af 2017. Hvis der skal laves ændringer, så skal de vedtages inden sæsonstarten i sommeren 2018, siger Mette Bach Kjær til TV 2 SPORT.

3F Ligaen var langt hurtigere end Superligaen til at indføre et grundspil med efterfølgende mesterskabsspil og nedrykningsspil. Det er dog ikke sikkert, at dét stadig er den optimale løsning for kvinderne – eller at otte hold i den bedste række også er det rigtige antal i fremtiden.

Derfor går DBU ind til analysen med en indstilling om, at alt er i spil.

- Vi skal ikke udelukke ting på forhånd. I bund og grund er alt i spil, men jeg tror, at bolden stadigvæk er rund, når vi er færdige, siger Mette Bach Kjær og uddyber:

- DBU og klubberne har en stor interesse i at få fundamentet for kvindeligaen gjort bedre. Jo stærkere det er, jo bedre klare klubberne sig og jo bedre landsholdsspillere får vi.

DBU skal til at betale klubberne

Ud over en mulig strukturændring i 3F Ligaen, så handler noget af den kommende aftale også om, at DBU sandsynligvis skal til at betale for at låne kvindelandsholdsspillerne.

Det sker nemlig kun på herresiden lige nu.

- Vi burde også få kompensation på kvindesiden, siger Jan Borre, formand i Kvindedivisionsforeningen.

- Vi arbejder også på det, så klubberne får kompensation fra DBU i forhold til landsholdet. Der kan godt gå et år eller to, men det er noget vi arbejder hen imod, siger han til TV 2 SPORT.

På landsholdsniveau er der allerede kommet flere penge i kvindefodbold, fortæller Mette Bach Kjær. Eksempelvis er præmiepengene ved EM 2017 ’noget højere’ end i 2013, hvor Danmark vandt bronze.

Ved EM 2017 er Danmark i gruppe med Belgien, Norge og værterne fra Holland. Slutrunden kan følges her på TV 2.