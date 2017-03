Danske fodboldkvinder lammetæver Portugal

Danmark som her jubler efter en scoring i en træningskamp mod Skotland. Foto: Henning Bagger / Scanpix Denmark

Danmarks andet opgør i Algarve Cup gav en storsejr på 6-0 over Portugal efter en forrygende første halvleg.

Det kvindelige danske fodboldlandshold revancherede sig ved Algarve Cup fredag aften.

Efter en forrygende start på opgøret mod Portugal kunne Danmark til sidst trække sig sejrrigt ud af opgøret med en yderst sikker 6-0-sejr.

Der var blot spillet et enkelt minut, da Stine Larsen bragte Danmark foran 1-0, og otte minutter senere øgede Line Jensen til 2-0.

Så fik de portugisiske kvinder lov at sunde sig lidt, inden næste bølge af danske scoringer meldte sig.

Sanne Troelsgaard gjorde det til 3-0 efter 25 minutter, og Stine Larsen diskede op med sin anden scoring efter lidt over en halv time.

Dermed måtte Portugal gå til pausen bagud 0-4 og med udsigt til en lettere umulig opgave i de sidste 45 minutter.

Her nøjedes Danmark med at score to gange ved Katrine Veje og Sanne Troelsgaard, der dermed også nåede op på to mål i kampen.

Det var Danmarks anden kamp i turneringen, efter at Danmark tabte 0-1 i det første opgør til Canada.

Danmark møder mandag Rusland.