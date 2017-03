Fik afslag for to år siden: Nu får FCK lov til at bære ekstra 'logo' på trøjen

Mathias 'Zanka' og FCK har fået lov til at bære Københavns byvåben på spilletrøjen. Foto: Jens Nørgaard Larsen / Scanpix

FC Københavns spillertrøjer får fremover Københavns byvåben som en del af rygudsmykningen.

FC Københavns hvide spillertrøjer er kendt for det blå logo med løven, men i fremtiden får dyrenes konge selskab af et specielt logo.

Borgerrepræsentationen i København gav nemlig torsdag klubben lov til at bære Københavns byvåben på trøjen. Byvåbnet kommer til at sidde på ryggen over navn og nummer.

- Der venter stadig et stykke arbejde på rådhuset, inden den endelige tilladelse formelt er på plads, men vi glæder os meget over udsigten til, at vi med al sandsynlighed får lov til at bære Københavns byvåben på vores trøjer i fremtiden, skriver FC København i en pressemeddelelse.

For to år siden søgte FCK om tilladelsen, men ifølge en aktindsigt, som BT fik, blev ansøgningen afvist i Københavns Kommune, der mente, at FCK som privat virksomhed ikke skulle benytte logoet kommercielt.

- Vi vil spille med byvåbenet, fordi vi synes, der er en logisk forbindelse mellem København og FCK. Vi synes, det giver god mening, at vi er mere visuelt repræsenteret sammen. For os er det et ’simpelt’ ønske om at få lov til at vise København mere, end vi gør i forvejen, sagde klubsekretær Daniel Rommedahl til BT dengang.

Men nu ser det altså ud til, at FCK får lov til at 'vise København mere'.

- Vi sætter stor pris på Borgerrepræsentationens beslutning, som, vi mener, er både rigtig og fremsynet, skriver klubben i pressemeddelelsen.