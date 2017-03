Gareth Bale får to spilledage i skammekrogen

Real Madrids Gareth Bale (tv) argumentere imod det røde kort i kampen mod Las Palmas den 1 marts 2017. Foto: JAVIER SORIANO / Scanpix Denmark

Det Spanske Fodboldforbund giver Real Madrid-stjernen to spilledages karantæne for udvisning mod Las Palmas.

Den walisiske fodboldstjerne Gareth Bale kan smide fødderne op og kigge på fra sidelinjen i Real Madrids kommende to kampe.

Fredag tildelte Det Spanske Fodboldforbund således Real Madrid-stjernen to spilledages karantæne for det røde kort, som Bale fik i Real Madrids 3-3-kamp mod Las Palmas for nogle dage siden.

Bale fik også en mindre bøde for sin handling, der lyder på omkring 4460 kroner.

Dommeren gav Bale det røde kort i opgøret, da waliseren først tjattede til Las Palmas-spilleren Jonathan Viera med foden. Kort efter skubbede Bale hårdt til Viera, som faldt til jorden.

Real Madrid var bagud 1-3 i opgøret, men kom tilbage og fik uafgjort efter to sene scoringer af Cristiano Ronaldo.

Efter opgøret undskyldte Gareth Bale sin handling over for holdet og klubbens fans.

Bale er for nylig kommet tilbage på Real Madrids hold efter en længere periode, hvor han har været ude med en skade.

Real Madrid ligger på andenpladsen i Primera Division. Klubben er et enkelt point efter topholdet FC Barcelona, som har spillet en kamp mere end rivalerne fra hovedstaden.

Real Madrid møder lørdag Eibar på udebane.