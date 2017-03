Real Madrid-legende er død

Raymond Kopa (tv.) og Alfredo Di Stefano (th.) Foto: STAFF / Scanpix Denmark

Den første franske Ballon d’Or-vinder og tidligere Real Madrid-spiller, Raymond Kopa, er død i en alder af 85 år.

Han var med til at vinde tre titler i Mesterholdenes Europa Cup (Champions League, red.) sammen med Real Madrid, ligesom han nåede at spille 45 kampe på det franske landshold, hvor han scorede 18 mål.

Fodboldlegende Raymond Kopa er død i en alder af 85 år. Han var kendt som en spiller med et stort overblik og forrygende afleveringer.

Raymond Kopa sammen med Zinedine Zidane tilbage i 2007. Foto: FREDERICK FLORIN / Scanpix Denmark

Som den første franskmand i historien vandt han Ballon d’Or i 1958 under sin tid i Real Madrid, hvor han spillede sammen med legender som Alfredo di Stéfano og Ferenc Puskás.

- Real Madrid bakker op om familien i den store sorg, ligesom vi kondolerer. Franskmanden står stadig som en af de største stjerner nogensinde. I Real Madrid var han med til at skabe det mytiske angreb sammen med legender som (José Hector) Rial, (Ferenc) Puskás, (Paco) Gento og (Alfredo) Di Stéfano. Franskmanden var en spiller med en udsøgt teknik, store evner til at drible og åbne modstanderen op med sit angreb, skriver klubben i et statement.

Ligeledes har det franske fodboldforbund også udtrykt sin sorg:

- Hele nationen er ramt af stor sorg på baggrund af Raymond Kopas dødsfald. Det er et kæmpe tab for fransk fodbold. Raymond Kopa er blandt legenderne. Han var et symbol og et forbillede. Hans klubkarriere var, ligesom med det franske landshold, exceptionel, siger præsidenten Noel Le Graet ifølge The Guardian.

I sin klubkarriere indledte Kopa det hele i franske Angers, inden han skiftede til Reims. Her spillede han fra 1951-1956, inden han altså skiftede til Real Madrid.

i 1959 skiftede Kopa så tilbage til Reims, hvor han spillede indtil karrieren sluttede i 1967.

Han nåede desuden at vinde La Liga to gange med Real Madrid, ligesom han blev fransk mester med Reims fire gange.