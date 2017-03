Skanning viser godt nyt for Torres efter slemt sammenstød

Fernando Torres faldt til jorden bevidstløs, da Atlético Madrid mødte Deportivo La Coruña i den spanske liga.

Den spanske angriber Fernando Torres og resten af Atlético Madrids mandskab kan ånde lettet op, efter at angriberen torsdag aften var i et voldsomt sammenstød i kampen mod Deportivo La Coruña.

En CT-skanning viser sent torsdag aften, at Torres ikke har lidt alvorlig hoved- eller hjerneskade.

- En CT-skanning har udelukket, at Fernando Torres har lidt alvorlig skade, skriver Atlético Madrid i en pressemeddelelse ifølge nyhedsbureauet AFP.

- Vores spiller er i stabil tilstand, han er ved bevidsthed, og han ved, hvor han er. Han måtte køres fra stadion med ambulance, og han vil forblive på hospitalet natten over til observation, står der i pressemeddelelsen.

Opgøret mellem Atlético Madrid og Deportivo La Coruña blev overskygget af, at angriberen pådrog sig en hovedskade mod slutningen af kampen.

Det skete, da han blev slået bevidstløs i en hovedstødsduel med hjemmeholdets Alex Bergantinos fem minutter før tid.

Atlético Madrid meddelte senere via Twitter, at Torres var blevet kørt til undersøgelse på et hospital, hvor han skal tilbringe natten.

Både spillere fra Deportivo og Atlético løb til Torres' undsætning, da angriberen faldt til jorden livløs.

Atlético-forsvarer José María Giménez så grædende til, mens Deportivos fans gav stående klapsalver til den tidligere spanske landsholdsspiller, mens han blev båret fra banen.

- Vi er alle bange, sagde Atléticos forsvarsspiller Filipe Luís til BeIN Sports efter kampen.

Atléticos Sime Vrsaljko og anfører Gabi blev lovprist efter episoden, da de to reagerede lynhurtigt og fik fisket Fernando Torres' tunge ud, før han kom til at sluge den.

Atlético måtte færdiggøre 1-1-kampen med ti mand, da de allerede havde benyttet tre udskiftninger.