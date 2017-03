Torres udskrevet fra hospitalet: - Jeg husker intet

Atlético Madrids Fernando Torres er udskrevet fra hospitalet efter at være blevet slået bevidstløs i torsdagens kamp. Han husker intet af episoden.

Fernando Torres var torsdag aften indblandet i et uhyggeligt uheld i den bedste spanske fodboldrække.

I udekampen mod Deportivo la Coruña blev Atlético Madrid-angriberen slået bevidstløs i en hovedstødsduel med hjemmeholdets Alex Bergantiños.

Efter nogle dramatiske scener og minutter på Riazors græstæppe blev Torres kørt på hospitalet og indlagt til observation natten over.

Fredag blev det 32-årige Atlético Madrid-ikon så udskrevet, da scanninger ikke viste tegn på indre hoved- eller nakkeskader.

- Det går godt. Jeg vil gerne sige tak til alle. Til kammeraterne i Atlético og Deportivo for deres reaktion i går og selvfølgelig til mine fans for deres reaktion og personlig støtte til mig via de sociale medier, sagde Torres umiddelbart efter at være blevet udskrevet.

Alex Bergantiños var meget påvirket af situationen og besøgte Torres i løbet af natten, men Atlético-angriberen forsikrede, at han ikke bærer nag til Deportivo-midtbanespilleren.

- Det er de ting, der sker. I går var jeg sammen med Alex, og han var bekymret, men den slags sker i fodbold. Det kan ske for alle, og heldigvis slap jeg med skrækken.

Selv husker Fernando Torres intet fra selve kollissionen med Bergantiños.

- Jeg så billederne i går, og jeg kan huske indtil lige før, det skete.

Samtidig fortæller Atlético-angriberen, at han har prøvet værre.

Jeg var ude for noget tilsvarende med landsholdet for år tilbage, hvor jeg ikke kunne huske noget i nogle timer før og efter. Denne gang var det ikke så udpræget, og jeg kom til mig selv i ambulancen, så det var ikke så slemt, sluttede Torres.

Selvom lægerne altså har udskrevet Fernando Torres, så har de frarådet ham at flyve. Derfor tilbringer den uheldig angriber 'noget tid' i nærliggende Santiago de Compostela, skriver den madrilenske sportsavis AS.