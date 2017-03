Viborg åbner bundkampen med sejr i Esbjerg

Alka Superliga 03.03.2017 mellem Esbjerg - Viborg. Jubel efter 1 - 1 Målscorer Alexander Jakobsen. Foto: Claus Fisker / Scanpix Denmark

Viborg trak sig sejrrigt ud af bundkampen i Esbjerg, og vendte 0-1 til 3-1 efter en disciplineret indsats.

Viborg hentede fredag aften tre livsvigtige point til overlevelseskampen i Alka Superligaen, da bundproppen hentede en 3-1-sejr på udebane i Esbjerg foran 4429 tilskuere.

Resultatet betyder, at vestjyderne missede muligheden for at gå forbi AGF i tabellen. For Viborg, der er ubesejret i foråret, betyder sejren, at der for alvor atter er kontakt med de omkringliggende hold.

Viborg fik ellers den værst tænkelige start på kampen, da Esbjerg-topscorer Robin Söder efter blot to minutters spil pludselig var fri og fra kanten af feltet vendte rundt og sparkede bolden i mål til 1-0.

I det 14. minut var det så Esbjergs tur til at tage en blunder i forsvaret, og det udnyttede Alexander Jakobsen efter godt forarbejde af Jonas Kamper til at sparke bolden i nettet imellem benene på målmand Jeppe Højbjerg.

Efter pausen fortsatte det angrebsivrige spil med hjemmeholdet som den toneangivende part.

Og stik imod kampens udvikling var det Viborg, der i det 68. minut kunne bringe sig foran med 2-1, da den tidligere Esbjerg-angriber Mikkel Vestergaard afgjorde kampen med et fikst lob fra kanten af det lille felt.

Syv minutter før tid punkterede Jonas Kamper så endegyldigt spændingen, da han i feltet snørede en esbjergenser og let kunne sparke bolden fladt i mål til 3-1.

Herefter lykkedes det Johnny Mølbys tropper via hårdt arbejde og masser af fight at hive sejren i land og minimere afstanden til de øvrige bundhold i Superligaen.