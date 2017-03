Barcelona bankede danskerklub

Lionel Messi scorede to mål - Neymar et enkelt. Foto: LLUIS GENE / Scanpix Denmark

Lionel Messi scorede to gange og lagde op til to mål, da FC Barcelona ydmygede Celta Vigo på Camp Nou.

Det er status quo mellem FC Barcelona og Real Madrid i toppen af den spanske liga efter lørdagens kampe.

Lørdag aften vandt Barcelona med hele 5-0 over Celta Vigo på Camp Nou og svarede dermed perfekt igen på Reals sejr på 4-1 ude over Eibar.

Barcelona fører an med 60 point for 26 kampe, mens Real følger lige efter med 59 point for en kamp færre.

Sevilla, der ligeledes har spillet en kamp færre, har 55 point på tredjepladsen.

Små genistreger af Lionel Messi og Neymar gjorde, at Barcelona allerede i første halvleg satte tingene på plads med en føring på 2-0 mod Celta, der havde Daniel Wass på banen i 67 minutter.

Pione Sisto startede på bænken, men blev sendt i aktion efter 51 minutter, mens klubbens tredje danske islæt, Andrew Hjulsager, ikke var med i truppen.

Messi tog sagen i egen hånd midtvejs i første halvleg, hvor han modtog bolden midt på Celtas banehalvdel og efter et sololøb sparkede bolden ind ved stolpen fra en position lige uden for feltet.

Fem minutter før pausen viste argentineren stort overblik med en dyb stikning til Neymar, der endnu mere spektakulært scorede til 2-0.

Knap ti meter fra mål chippede han bolden over den helt oprejste målmand Sergio Álvarez, der stod fem meter ude af sit mål, så bolden røg i en blød bue hen over keeperen og i nettet.

12 minutter efter pausen blev det 3-0, da Ivan Rakitic scorede fra en position, hvor han så ud til at være offside.

Igen havde Messi stået for en del af forarbejdet, og argentineren stod endnu engang for assisten, da Samuel Umtiti øgede til 4-0 efter 61 minutter.

Messi var nu helt ustoppelig. Mindre end tre minutter senere modtog han bolden i venstre side, skar ind i banen, og efter at have afdriblet et par modstandere lagde han bolden ind ved stolpen til 5-0.

Kort efter havde Daniel Wass en stor chance, hvor han burde have reduceret. Men han overplacerede sit skud og blev skiftet ud kort efter og sparet for flere ydmygelser.

Det er bare tre dage siden, at Barcelona-træner Luis Enrique meddelte, at han stopper efter denne sæson.

Men det påvirkede altså ingenlunde spillerne i en dårlig retning. Tværtimod.