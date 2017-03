Bayern giver Köln første hjemmenederlag og øger føring

Javi Martinez fejrer sit mål til 1-0 med holdkammeraten David Alaba. Foto: RALPH ORLOWSKI / Scanpix Denmark

Bayern München har et forspring på syv point ned til RB Leipzig, efter at topholdet vandt ude over Köln.

Bayern München arbejder sig støt og roligt i retning af at vinde det tyske fodboldmesterskab for femte år i træk.

Lørdag ryddede topholdet endnu en forhindring af vejen, da det blev til en 3-0-sejr ude over FC Köln, der havde den danske forsvarsspiller Frederik Sørensen i startopstillingen.

Köln var ellers ubesejret på hjemmebane i Bundesligaen i denne sæson, men den statistik røg sig ikke helt uventet en tur i lørdagens kamp.

Efter 25 minutter kom Bayern München i spidsen, da Arturo Vidal sendte et indlæg ind til Javi Martínez.

Spanieren bragte resolut sydtyskerne foran 1-0.

Anden halvleg var tre minutter gammel, da Bayern fordoblede føringen, og igen var målscoreren spansk.

Thomas Müller sendte en aflevering fra højre side over til den fremstormende Juan Bernat.

Venstrebacken tog et træk og fyrede af, og bolden blev rettet en smule af og snød Köln-målmand Thomas Kessler.

Efter 56 minutter var det slut med dansk islæt i kampen, da Frederik Sørensen blev taget ud.

Kort før tid cementerede indskiftede Franck Ribéry sejren.

Bayern München topper Bundesligaen med 56 point for 23 kampe.

Det er syv point flere end RB Leipzig, der fredag spillede 2-2 ude mod Augsburg.

Borussia Dortmund konsoliderede tredjepladsen, der giver direkte adgang til Champions League-gruppespillet i næste sæson.

Det skete med en storsejr på 6-2 hjemme over Bayer Leverkusen i et livligt opgør.

Dortmunds Pierre-Emerick Aubameyang scorede to gange og kom alene i spidsen på Bundesligaens topscorerliste.

Angriberen fra Gabon har lavet 21 ligamål i sæsonen.

Ingolstadts danske målmand, Martin Hansen, havde en hård eftermiddag, da han indkasserede fem mål i klubbens 2-5-nederlag ude til Hoffenheim.

Hoffenheim er nummer fire med 41 point, mens Dortmund har 43 point.

Ingolstadt er næstsidst med 18 point og ligger på en nedrykningsplads.

Patrick Banggaard sad på bænken i hele kampen, da Darmstadt tabte 0-2 ude til Werder Bremen uden skadede Thomas Delaney.

Werder Bremen er efter den tredje ligasejr i træk oppe som nummer 14 med 25 point, mens Darmstadt ligger klart sidst med 12 point.

Wolfsburgs nye cheftræner, Andries Jonker, fik en godkendt start, da klubben klarede 1-1 ude mod Mainz, der havde Jonas Lössl på mål.